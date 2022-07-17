Прогноз погоды в Харькове на воскресенье, 17 июля

В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +17°...+21°C (ощущается как +18°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Днем ясно, вероятность осадков 18%. Температура воздуха +23°...+24°C (ощущается как +25°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 59%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 7%. Температура воздуха +19°...+18°C (ощущается как +20°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Сегодня как никогда сильны желание узнать что-то новое, тяга к перемене мест. Пойдя на поводу любознательности, вы имеете все шансы провести яркий и насыщенный день!
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
В третье воскресенье июля в Украине отмечается День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.
влажность:
давление:
ветер: