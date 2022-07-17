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17.07.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на воскресенье, 17 июля

В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.

сад шевченко харьков

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +17°...+21°C (ощущается как +18°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 18%. Температура воздуха +23°...+24°C (ощущается как +25°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 59%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 7%. Температура воздуха +19°...+18°C (ощущается как +20°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Народные приметы

  • Кувшинки закрылись в ясную погоду - к дождливой погоде.
  • Восточный ветер сулит болезни у растений.
  • Радуга в первой половине дня - к дождю, во второй половине - к жаре.
  • Если сегодня пошел дождь, то он будет идти ещё 2-3 дня.
  • В прежние времена смотрели, нет ли жёлтых листьев на деревьях, если есть, то осень рано наступит.
  • Наши предки в этот день наблюдали, как «играет месяц». Если он виден при восходе, то кажется перебегающим с места на место, изменяет свой цвет и прячется в облака. Такая "игра" предшествует хорошему урожаю.
Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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