07.05.2023 19:30 Дмитро Колонєй

Стало відомо, як змінюватимуться на протязі 2023 року ціни на бензин

Нацбанком спрогнозовано, як будуть мінятися ціни на пальне.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на НБУ, у 2023 році пальне в Україні дорожчатиме через повернення податків на довоєнний рівень.

Темпи подорожчання пального значно зменшилися на початку 2023 року. У березні вони впали до 27,9%.

Чому впали ціни на бензин

падіння світових цін на нафту,

наявність значних запасів, накопичених бізнесом та населенням,

зниження попиту в умовах зменшення дефіциту електроенергії та теплої погоди.

Це вплинуло на зниження темпів подорожчання транспортних послуг.

У найближчі місяці зростання цін на пальне в річному вимірі буде дуже волатильним: від незначного прискорення у квітні до падіння в червні та відновлення зростання з липня, ідеться у прогнозі.

Водночас через перенесення вартості пального на ціни інших товарів та послуг, посилиться тиск і на вартість транспортних послуг.

"Надалі ціни на пальне стабілізуються завдяки поступовому зниженню світових цін на нафту. Починаючи з 2024 року, паливна компонента сприятиме гальмуванню загальної інфляції, як напряму, так і через вторинні ефекти", – прогнозують в НБУ.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що в Україні почали знижуватися ціни на популярний продукт.



