07.05.2023 19:30 Дмитро Колонєй
Стало відомо, як змінюватимуться на протязі 2023 року ціни на бензин
Нацбанком спрогнозовано, як будуть мінятися ціни на пальне.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на НБУ, у 2023 році пальне в Україні дорожчатиме через повернення податків на довоєнний рівень.
Темпи подорожчання пального значно зменшилися на початку 2023 року. У березні вони впали до 27,9%.
Чому впали ціни на бензин
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падіння світових цін на нафту,
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наявність значних запасів, накопичених бізнесом та населенням,
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зниження попиту в умовах зменшення дефіциту електроенергії та теплої погоди.
Це вплинуло на зниження темпів подорожчання транспортних послуг.
У найближчі місяці зростання цін на пальне в річному вимірі буде дуже волатильним: від незначного прискорення у квітні до падіння в червні та відновлення зростання з липня, ідеться у прогнозі.
Водночас через перенесення вартості пального на ціни інших товарів та послуг, посилиться тиск і на вартість транспортних послуг.
"Надалі ціни на пальне стабілізуються завдяки поступовому зниженню світових цін на нафту. Починаючи з 2024 року, паливна компонента сприятиме гальмуванню загальної інфляції, як напряму, так і через вторинні ефекти", – прогнозують в НБУ.
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