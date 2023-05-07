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07.05.2023  19:30   Дмитро Колонєй

Стало відомо, як змінюватимуться на протязі 2023 року ціни на бензин

Нацбанком спрогнозовано, як будуть мінятися ціни на пальне.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на НБУ, у 2023 році пальне в Україні дорожчатиме через повернення податків на довоєнний рівень.
 
 
Темпи подорожчання пального значно зменшилися на початку 2023 року. У березні вони впали до 27,9%.
 

Чому впали ціни на бензин

 
  • падіння світових цін на нафту,
  • наявність значних запасів, накопичених бізнесом та населенням,
  • зниження попиту в умовах зменшення дефіциту електроенергії та теплої погоди.
 
Це вплинуло на зниження темпів подорожчання транспортних послуг.
 
У найближчі місяці зростання цін на пальне в річному вимірі буде дуже волатильним: від незначного прискорення у квітні до падіння в червні та відновлення зростання з липня, ідеться у прогнозі.
 
Водночас через перенесення вартості пального на ціни інших товарів та послуг, посилиться тиск і на вартість транспортних послуг.
 
"Надалі ціни на пальне стабілізуються завдяки поступовому зниженню світових цін на нафту. Починаючи з 2024 року, паливна компонента сприятиме гальмуванню загальної інфляції, як напряму, так і через вторинні ефекти", – прогнозують в НБУ.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що в Україні почали знижуватися ціни на популярний продукт.

Источник:   Вusiness.ua
 Тэги:  прогноз, ціни, бензин, нацбанк, нбу
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