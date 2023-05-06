    
Главная Новини Харкова Економіка та промисловість В Україні почали знижуватися ціни: на який саме продукт
06.05.2023  20:05   Дмитро Колонєй

В Україні почали знижуватися ціни: на який саме продукт

Що відбувається із цінами на популярний продукт розповіли експерти.


РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на "Асоціацію виробників молока", в Україні фіксується зниження вартості сирого молока. Так, станом на кінець квітня ціна зменшилася на 13-17 копійок, якщо порівнювати із березнем.
 
 
  • Середня закупівельна ціна молока екстра сорту знизилася до 12,01 гривні за кілограм, без ПДВ, а це на 17 копійок дешевше, ніж першого місяця весни. Залежно від господарства, діапазон цін на цей сорт тримається в межах 10,84-12,50 гривні за кілограм. Зазначається, що межа діапазону цін знизилася на 0,2 гривні.
  • Вищий сорт молока подешевшав також на 17 копійок, до 12,01 гривні за кілограм без ПДВ. Цінники на цей продукт варіюються від 10,00 до 12,10 гривні за кіло без ПДВ.
  • На 13 копійок подешевшало молоко першого ґатунку. Середня закупівельна ціна досягла позначки 11,54 гривні за кіло без ПДВ. Вартість трималася в межах 10,00–11,80 гривні за кіло, залежно від господарства.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові провели аналіз цін на свіжі овочі.
 

 


Источник:   Асоціація виробників молока
 Тэги:  прогноз, ціни, молоко
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.05 Армія Чи буде новий наступ Росії у 2023 році: оцінка розвідки США 30.04 Армія Кирило Буданов розповів, що буде з війсковими злочинцями, російскими ПВК та Росією 24.04 Армія Кирило Буданов назвав шлях, яким можливо завершити цю війну
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 