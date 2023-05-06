06.05.2023 20:05 Дмитро Колонєй
В Україні почали знижуватися ціни: на який саме продукт
Що відбувається із цінами на популярний продукт розповіли експерти.
РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на "Асоціацію виробників молока", в Україні фіксується зниження вартості сирого молока. Так, станом на кінець квітня ціна зменшилася на 13-17 копійок, якщо порівнювати із березнем.
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Середня закупівельна ціна молока екстра сорту знизилася до 12,01 гривні за кілограм, без ПДВ, а це на 17 копійок дешевше, ніж першого місяця весни. Залежно від господарства, діапазон цін на цей сорт тримається в межах 10,84-12,50 гривні за кілограм. Зазначається, що межа діапазону цін знизилася на 0,2 гривні.
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Вищий сорт молока подешевшав також на 17 копійок, до 12,01 гривні за кілограм без ПДВ. Цінники на цей продукт варіюються від 10,00 до 12,10 гривні за кіло без ПДВ.
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На 13 копійок подешевшало молоко першого ґатунку. Середня закупівельна ціна досягла позначки 11,54 гривні за кіло без ПДВ. Вартість трималася в межах 10,00–11,80 гривні за кіло, залежно від господарства.
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