Знищених спеців окупанти збираються замінити штурмовиками з мобілізованих (відео)
Про це свідчить нове перехоплення воєнної розвідки України.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, у новому перехопленні воєнної розвідки України солдат окупаційної армії розповідає матері про чутки щодо подальшої долі «СВО», відсутність «спеців» на бойових позиціях та формування штурмових загонів із числа мобілізованих:
«нам уже говорили тогда тоже — сначала домой едете, а потом хотели на «передок» отправить»;
«вы, говорит, прямо живая мишень, сидите тут»;
«ничего не подписывай…каждая подпись потом оказывается, как-будто ты раз 10 подписался за всё»;
«спецов то не осталось, никого нормальных! перещёлкали всех давно»;
окупант запевняє, якщо потрапить додому до росії, то втече зі служби;