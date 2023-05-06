Знищених спеців окупанти збираються замінити штурмовиками з мобілізованих (відео)

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Гороскоп на 6 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Багато хто відчуватиме відповідальність за те, що відбувається навколо. Зірки попереджають: не варто надто активно лізти в чужі справи, навіть із найдобріших спонукань.

Прогноз погоди у Харкові на 6 травня Ясна погода протримається у Харкові зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Без опадів.