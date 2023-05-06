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06.05.2023  20:46   Дмитро Колонєй

Знищених спеців окупанти збираються замінити штурмовиками з мобілізованих (відео)

Про це свідчить нове перехоплення воєнної розвідки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, у новому перехопленні воєнної розвідки України солдат окупаційної армії розповідає матері про чутки щодо подальшої долі «СВО», відсутність «спеців» на бойових позиціях та формування штурмових загонів із числа мобілізованих:
 
  • «нам уже говорили тогда тоже — сначала домой едете, а потом хотели на «передок» отправить»;
  • «вы, говорит, прямо живая мишень, сидите тут»;
  • «ничего не подписывай…каждая подпись потом оказывается, как-будто ты раз 10 подписался за всё»;
  • «спецов то не осталось, никого нормальных! перещёлкали всех давно»;
  • окупант запевняє, якщо потрапить додому до росії, то втече зі служби;
  • «здесь есть такие, кто 5-ти минут не виживают».
 
 

 


Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  перехолпення, агрессия россии, україна
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