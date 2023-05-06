06.05.2023 21:55 Дмитро Колонєй
Готуємо салат з буряка, моркви та яблука
Ще один цілком дієтичний салат із продуктів, які звичайно є серед припасів.
Як пише РЕДПОСТ
, цей пісний салат не додасть килограмів до ваги, не відірве багато часу та порадує смаком.
Салат з буряка, моркви та яблука
Продукти
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морква ‑1 шт.,
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яблуко - 1 шт.
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буряк - 1 шт.
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сік невеликого лимона,
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оливкова олія - 50 мл,
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мед - 1 ч. л.,
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1/2 чайної ложки солі,
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коріандр - 1/2 ч. л.,
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1/4 чайної ложки гострого перцю,
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мелений кмин - 1/4 ч. л.,
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1/4 чайної ложки кориці,
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петрушки.
Покроковий рецепт приготування
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Моркву очистити
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Натерти на тертці.
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Яблуко нарізати на скибочки, вийняти серцевину і нарізати брусочками м'якоть.
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Сирий буряк очистити
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Натерти на терці
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Моркву, яблуко та буряки скласти в глибокий салатник.
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З лимона видавити сік в окрему мисочку.
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Змішати сік лимона та оливкову олію.
-
Додати ложечку меду.
-
Посолити.
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Додати спеції: коріандр, перець, кмин, корицю.
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Збити віночком до однорідності.
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Залити салат соусом.
-
Перемішати до однорідності.
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Нарізати петрушку.
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Посипати салат петрушкою.
Смачного!
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