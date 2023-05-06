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06.05.2023  21:55   Дмитро Колонєй

Готуємо салат з буряка, моркви та яблука

Ще один цілком дієтичний салат із продуктів, які звичайно є серед припасів.

Як приготувати салат з буряка, моркви та яблука
 
Як пише РЕДПОСТ, цей пісний салат не додасть килограмів до ваги, не відірве багато часу та порадує смаком. 
 

Салат з буряка, моркви та яблука

   

Продукти

  • морква ‑1 шт.,
  • яблуко - 1 шт.
  • буряк - 1 шт.
  • сік невеликого лимона,
  • оливкова олія - ​​50 мл,
  • мед - 1 ч. л.,
  • 1/2 чайної ложки солі,
  • коріандр - 1/2 ч. л.,
  • 1/4 чайної ложки гострого перцю,
  • мелений кмин - 1/4 ч. л.,
  • 1/4 чайної ложки кориці,
  • петрушки.

Покроковий рецепт приготування

  1. Моркву очистити
  2. Натерти на тертці.
  3. Яблуко нарізати на скибочки, вийняти серцевину і нарізати брусочками м'якоть.
  4. Сирий буряк очистити
  5. Натерти на терці
  6. Моркву, яблуко та буряки скласти в глибокий салатник.
  7. З лимона видавити сік в окрему мисочку.
  8. Змішати сік лимона та оливкову олію.
  9. Додати ложечку меду.
  10. Посолити.
  11. Додати спеції: коріандр, перець, кмин, корицю.
  12. Збити віночком до однорідності.
  13. Залити салат соусом.
  14. Перемішати до однорідності.
  15. Нарізати петрушку.
  16. Посипати салат петрушкою.
 
Смачного!
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати сирні брусочки - дуже вдалий варіант сніданку.
 

 


Тэги:  рецепт, буряк, олія, морква, яблуко, піст
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