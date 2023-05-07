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07.05.2023  06:00   Віталій Хінєвіч

Прогноз погоди у Харкові на 7 травня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +4°...+9°C (відчувається як +6°C). Вітер північно-східний, 4.6 м/с. Вологість повітря 55%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.
 
Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +12°...+14°C (відчувається як +14°C). Вітер північно-східний, 5.3 м/с. Вологість повітря 42%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.
 
Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +13°...+10°C (відчувається як +8°C). Вітер північно-східний, 4,9 м/с. Вологість повітря 42%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.
 

Народні прикмети

У давнину з цього дня бувало ще 12 холодів. У садах починають квітнути яблуні, розгортаються бруньки груші.
 

Тэги:  погода, харків
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