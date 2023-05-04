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04.05.2023  22:00   Дмитро Колонєй

Готуємо ніжні та апетитні сирні брусочки

Швидкий та смачний рецепт сніданку.

Як приготувати сирні брусочки
 
Як пише РЕДПОСТ, якщо набрид звичайний варіант ранкового меню, варто спробувати цей рецепт. Може прийтись до смаку.
 

Сирні брусочки

 

Продукти:

 
  • сир – 350 г,
  • яйце – 1 штука,
  • сметана - 1 ст. л.,
  • цукор – 2 ст. л.,
  • сіль - 1/3 ч.л.,
  • розпушувач – 1 ч. л.,
  • борошно - 200-250 р.
 

Покроковий рецепт приготування

 
  1. Протерти сир
  2. Покласти його в миску.
  3. Розбити туди одне яйце.
  4. Додати 2 столові ложки цукру та третину чайної ложки солі.
  5. Покласти 1 столову ложку сметани.
  6. Все добре перемішати і додати 1 чайну ложку розпушувача.
  7. Поступово додати борошно, що просіює.
  8. Замішати м'яке тісто. Воно має трохи липнути до рук.
  9. Тісто поділити на частини для зручності.
  10. Розкачати тонкий джгутик
  11. Поділити на шматочки.
  12. На сковороду налити олію.
  13. Опустити в розігріту олію брусочки
  14. Смажити з усіх боків на середньому вогні.
  15. Зняти брусочки на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир.
  16. Перед подачею можна посипати цукровою пудрою.
  17. Готувати брусочки можна з вечора, а подавати вранці з гарячим чаєм.
 
 

Тэги:  рецепт, сніданок, сир, яйце, сметана, цукор, сіль, борошно
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