04.05.2023 22:00 Дмитро Колонєй
Готуємо ніжні та апетитні сирні брусочки
Швидкий та смачний рецепт сніданку.
Як пише РЕДПОСТ
, якщо набрид звичайний варіант ранкового меню, варто спробувати цей рецепт. Може прийтись до смаку.
Сирні брусочки
Продукти:
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сир – 350 г,
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яйце – 1 штука,
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сметана - 1 ст. л.,
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цукор – 2 ст. л.,
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сіль - 1/3 ч.л.,
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розпушувач – 1 ч. л.,
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борошно - 200-250 р.
Покроковий рецепт приготування
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Протерти сир
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Покласти його в миску.
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Розбити туди одне яйце.
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Додати 2 столові ложки цукру та третину чайної ложки солі.
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Покласти 1 столову ложку сметани.
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Все добре перемішати і додати 1 чайну ложку розпушувача.
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Поступово додати борошно, що просіює.
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Замішати м'яке тісто. Воно має трохи липнути до рук.
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Тісто поділити на частини для зручності.
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Розкачати тонкий джгутик
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Поділити на шматочки.
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На сковороду налити олію.
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Опустити в розігріту олію брусочки
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Смажити з усіх боків на середньому вогні.
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Зняти брусочки на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир.
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Перед подачею можна посипати цукровою пудрою.
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Готувати брусочки можна з вечора, а подавати вранці з гарячим чаєм.
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