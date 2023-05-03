03.05.2023 21:40 Дмитро Колонєй
Готуємо швидкий торт у мікрохвильовій печі
Смачне та швидке рішення приготування солодкої частини столу.
Фото з відкритих джерел
Як пише РЕДПОСТ
, якщо є небагато часу, наприклад, до візиту гостей, що не передбачався раніше, або приїзду дитини, яку хочеться побалувати солоденьким, варіант цілком вдалий.
Швидкий торт у мікрохвильовій печі
Продукти:
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яйця 1 шт.;
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молоко 5 ст.
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цукор 4 ст.
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олія рослинна 3 ст.л.;
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борошно 3 ст.
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какао-порошок 2 ст.
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крохмаль 1 ст.л.;
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розпушувач
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сметанний крем або інший аналог солодкого прошарку
Покроковий рецепт приготування
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Збити міксером цукор із яйцем
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Всипати какао
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Перемішати,
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Додати борошно та крохмаль з розпушувачем,
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Вимісити порівняно густе тісто,
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Влити олію та молоко,
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Ще раз ретельно вимісити.
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Підготувати, змастивши олією, форму
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Заповнити форму тестом,
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Випікати в мікрохвильовій печі при максимальній потужності близько 3 хвилин.
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Готовий бісквіт для торта з какао розрізати вздовж на два коржі
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Просочити сметанним кремом або будь-яким його замінником
Смачного!
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