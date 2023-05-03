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03.05.2023  21:40   Дмитро Колонєй

Готуємо швидкий торт у мікрохвильовій печі

Смачне та швидке рішення приготування солодкої частини столу.


Фото з відкритих джерел
Як пише РЕДПОСТ, якщо є небагато часу, наприклад, до візиту гостей, що не передбачався раніше, або приїзду дитини, яку хочеться побалувати солоденьким, варіант цілком вдалий.

Швидкий торт у мікрохвильовій печі

Продукти:

 

  • яйця 1 шт.;
  • молоко 5 ст.
  • цукор 4 ст.
  • олія рослинна 3 ст.л.;
  • борошно 3 ст.
  • какао-порошок 2 ст.
  • крохмаль 1 ст.л.;
  • розпушувач
  • сметанний крем або інший аналог солодкого прошарку
 

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Збити міксером цукор із яйцем
  2. Всипати какао
  3. Перемішати,
  4. Додати борошно та крохмаль з розпушувачем,
  5. Вимісити порівняно густе тісто,
  6. Влити олію та молоко,
  7. Ще раз ретельно вимісити.
  8. Підготувати, змастивши олією, форму
  9. Заповнити форму тестом,
  10. Випікати в мікрохвильовій печі при максимальній потужності близько 3 хвилин.
  11. Готовий бісквіт для торта з какао розрізати вздовж на два коржі
  12. Просочити сметанним кремом або будь-яким його замінником
Смачного!
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати гранатовий напій.
 

 


Тэги:  рецепт, торт. яйця, молоко
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