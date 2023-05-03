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03.05.2023  20:57   Дмитро Колонєй

Вибух на дорозі: рятувальники розповіли подробиці, як підірвався трактор на Харківщині

Стало відомо, що спричинило вибух на дорозі Харківщини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на ГУ ДСНС, 3 травня 2023 року близько 15:00 стався черговий  підрив сільськогосподарської техніки на залишеному окупантами вибуховому пристрої.
 
 
Рухаючись по ґрунтовій дорозі у полі за межами с. Погонівка Барвінківської громади, трактор потрапив на протитанкову міну. Внаслідок вибуху 58-річний тракторист зазнав численних тілесних ушкоджень. Наразі медики надають постраждалому необхідну допомогу. Також був пошкоджений інший трактор, що проїжджав повз.
 
Рятувальники звертаються до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі предмети. Не відвідуйте ліси, поля та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.
У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку за телефонами ☎️ "101", "102" або "112".
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на дорозі Харківщини підірвався трактор.
 

 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  вибух, трактор, харків, ізюм, міна
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