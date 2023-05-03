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03.05.2023  20:19   Дмитро Колонєй

Трупи загиблих засуджених, які потрапили до ПВК Вагнер, повертаються частинам додому (відео)

Про долю одного з таких вагнерівців йдеться у перехопленні воєнної розвідки України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, жінка солдата окупаційної армії розповідає про загибель їхнього спільного знайомого, що відбував наказання у місці позбавлення волі, а потім його завербували у ПВК «Вагнер» з пропозицією замінити 15 років позбавлення волі на участь у бойових діях на території України.

«Наприкінці листопада дзвонять сестрі і кажуть, що його полтіла, а точніше тільки верхня частина, перебувати в морзі в Санкт-Петербургі. І типу ось, забирайте депортуйте, ховайте за свій рахунок»;
«ну є різниця, блід, 15 років або півроку. Ну є, якщо доживеш, ну там, як правило, вже не доживають їх».
 
 

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Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  смерть, труп, вагнер, агрессия россии
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