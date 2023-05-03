03.05.2023 20:19 Дмитро Колонєй

Трупи загиблих засуджених, які потрапили до ПВК Вагнер, повертаються частинам додому (відео)

Про долю одного з таких вагнерівців йдеться у перехопленні воєнної розвідки України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, жінка солдата окупаційної армії розповідає про загибель їхнього спільного знайомого, що відбував наказання у місці позбавлення волі, а потім його завербували у ПВК «Вагнер» з пропозицією замінити 15 років позбавлення волі на участь у бойових діях на території України.

«Наприкінці листопада дзвонять сестрі і кажуть, що його полтіла, а точніше тільки верхня частина, перебувати в морзі в Санкт-Петербургі. І типу ось, забирайте депортуйте, ховайте за свій рахунок»;

«ну є різниця, блід, 15 років або півроку. Ну є, якщо доживеш, ну там, як правило, вже не доживають їх».



