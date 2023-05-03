Трупи загиблих засуджених, які потрапили до ПВК Вагнер, повертаються частинам додому (відео)

Про долю одного з таких вагнерівців йдеться у перехопленні воєнної розвідки України.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, жінка солдата окупаційної армії розповідає про загибель їхнього спільного знайомого, що відбував наказання у місці позбавлення волі, а потім його завербували у ПВК «Вагнер» з пропозицією замінити 15 років позбавлення волі на участь у бойових діях на території України.
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