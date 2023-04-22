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22.04.2023  19:49   Дмитро Колонєй

Росіяни накопичують зброю для нанесення ракетних ударів по Україні: прогноз експерта-енергетика

Директор Центру досліджень енергетики про атаки РФ та блекаути.

Атакуватимуть Україну ракетами восени після накопичення зброї загарбники: прогноз експерта-енергетика
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обозреватель, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заначив наступне:
 
"Моя гіпотеза така: росіяни будуть накопичувати ракети все літо, а потім спробують повторити такі ж атаки, як минулого року. Себто це буде наступного опалювального сезону, тобто жовтень і листопад", – розповів він.
 
 
За його словами, Україна, з одного боку, буде більше готова та розумітиме, що відбувається. Крім того, держава краще підготується – йдеться як про ППО, так і про фізичний захист. 
 
Харченко каже, що приїде, “може 20% від того, що нам необхідно, щонайбільше це 30–40%”. За його словами, це означає, що в нас буде менший запас міцності, але вже буде краща готовність. Він не виключає можливого блекауту, дефіциту потужності та відключення світла. Харченко додав, що є сценарії, за яких, “може бути складно”. Крім того закликав людей, які купили генератори та павербанки – не продавати їх до перемоги на всяк випадок.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про зліт цін на алкоголь та тютюн та чому це станеться.

 


Источник:   Обозреватель
 Тэги:  прогноз, обстріли, блекаут, агрессия россии
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