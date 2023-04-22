22.04.2023 19:49 Дмитро Колонєй

Росіяни накопичують зброю для нанесення ракетних ударів по Україні: прогноз експерта-енергетика

Директор Центру досліджень енергетики про атаки РФ та блекаути.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Обозреватель, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заначив наступне:

"Моя гіпотеза така: росіяни будуть накопичувати ракети все літо, а потім спробують повторити такі ж атаки, як минулого року. Себто це буде наступного опалювального сезону, тобто жовтень і листопад", – розповів він.

За його словами, Україна, з одного боку, буде більше готова та розумітиме, що відбувається. Крім того, держава краще підготується – йдеться як про ППО, так і про фізичний захист.

Харченко каже, що приїде, “може 20% від того, що нам необхідно, щонайбільше це 30–40%”. За його словами, це означає, що в нас буде менший запас міцності, але вже буде краща готовність. Він не виключає можливого блекауту, дефіциту потужності та відключення світла. Харченко додав, що є сценарії, за яких, “може бути складно”. Крім того закликав людей, які купили генератори та павербанки – не продавати їх до перемоги на всяк випадок.



