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22.04.2023  20:22   Дмитро Колонєй

Харківські комунальники моніторять стан будинків, оберігаючи мешканців від небезпеки

Про обслуговування важливої системи будівель розповіли у КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», фахівці підприємства обслуговують димові та вентиляційні канали. З початку квітня пічники вже зробили великий об'єм робіт:
 
  • обстежили 382 будинки;
  • підготували до роботи 762 опалювальні прилади;
  • прочистили 75 будинків;
  • обробили 83 позапланові заявки.

 


Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, вентиляція, харків
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