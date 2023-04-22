22.04.2023 17:30 Дмитро Колонєй
Чи злетять тарифи на електрику: відповідь НКРЕКУ
Про те, як зміняться тарифи на електрику в Україні розповіли у відомстві.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на пресслужбу НКРЕКУ, за словами голови відомства Костянтина Ущаповського, наразі в Україні ще не ухвалили остаточного рішення щодо перегляду тарифів на електроенергію для населення, проте є ймовірність того, що мешканцям нашої країни доведеться платити вдвічі більше.
Чому злетять тарифи на електрику:
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серйозні збитки, які отримала енергосистема України після російських обстрілів,
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висока вартість відновлення.
Ущаповський нагадав, що для відновлення електроживлення у споживачів після обстрілів було налагоджено тимчасові схеми подачі електрики, проте під час проходження нового опалювального сезону вони будуть неможливими.
"Розглядається кілька варіантів встановлення нових тарифів на електроенергію. Серед варіантів є: 2,40 грн та 2,80 грн за 1 кВт/год. Головним тут є завдання забезпечити захист вразливих категорій споживачів, розробивши відповідні програми цільового соціального захисту", — зазначив він. .
Нагадаємо, що за поки що чинними тарифами українці платять:
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1,44 грн за кВт-год за споживання менше ніж 250 кВт-год на місяць;
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1,68 грн за кВт-год. при споживанні понад 250 кВт-год.
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