22.04.2023 17:30 Дмитро Колонєй

Чи злетять тарифи на електрику: відповідь НКРЕКУ

Про те, як зміняться тарифи на електрику в Україні розповіли у відомстві.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на пресслужбу НКРЕКУ, за словами голови відомства Костянтина Ущаповського, наразі в Україні ще не ухвалили остаточного рішення щодо перегляду тарифів на електроенергію для населення, проте є ймовірність того, що мешканцям нашої країни доведеться платити вдвічі більше.

Чому злетять тарифи на електрику:

серйозні збитки, які отримала енергосистема України після російських обстрілів,

висока вартість відновлення.

Ущаповський нагадав, що для відновлення електроживлення у споживачів після обстрілів було налагоджено тимчасові схеми подачі електрики, проте під час проходження нового опалювального сезону вони будуть неможливими.

"Розглядається кілька варіантів встановлення нових тарифів на електроенергію. Серед варіантів є: 2,40 грн та 2,80 грн за 1 кВт/год. Головним тут є завдання забезпечити захист вразливих категорій споживачів, розробивши відповідні програми цільового соціального захисту", — зазначив він. .

Нагадаємо, що за поки що чинними тарифами українці платять:

1,44 грн за кВт-год за споживання менше ніж 250 кВт-год на місяць;

1,68 грн за кВт-год. при споживанні понад 250 кВт-год.



