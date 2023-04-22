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22.04.2023  17:30   Дмитро Колонєй

Чи злетять тарифи на електрику: відповідь НКРЕКУ

Про те, як зміняться тарифи на електрику в Україні розповіли у відомстві.

 
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на пресслужбу НКРЕКУ, за словами голови відомства Костянтина Ущаповського, наразі в Україні ще не ухвалили остаточного рішення щодо перегляду тарифів на електроенергію для населення, проте є ймовірність того, що мешканцям нашої країни доведеться платити вдвічі більше.
 

Чому злетять тарифи на електрику: 

  • серйозні збитки, які отримала енергосистема України після російських обстрілів,
  • висока вартість відновлення.
 
Ущаповський нагадав, що для відновлення електроживлення у споживачів після обстрілів було налагоджено тимчасові схеми подачі електрики, проте під час проходження нового опалювального сезону вони будуть неможливими.
 
"Розглядається кілька варіантів встановлення нових тарифів на електроенергію. Серед варіантів є: 2,40 грн та 2,80 грн за 1 кВт/год. Головним тут є завдання забезпечити захист вразливих категорій споживачів, розробивши відповідні програми цільового соціального захисту", — зазначив він. .
 
Нагадаємо, що за поки що чинними тарифами українці платять:
 
  • 1,44 грн за кВт-год за споживання менше ніж 250 кВт-год на місяць;
  • 1,68 грн за кВт-год. при споживанні понад 250 кВт-год.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив експертний прогноз, що буде з цінами на продукти у 2023 році.
 

Источник:   НКРЕКУ
 Тэги:  ціни, тарифи, електрика
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