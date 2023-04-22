22.04.2023 16:58 Дмитро Колонєй

У Харкові випав з вікна та загинув чотирирічний малюк

Подробиці трагедії на Салтівці розповіли правоохоронці Харкова.



У Харкові випав з вікна та загинув чотирирічний малюк



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, інформація про подію надійшла до харківських поліцейських 22 квітня 2023 року близько 12:45 від медиків.

Попередньо встановлено, що 4-річний хлопчик бавився у кімнаті кварнтири на 6 поверсі. Батьки у цей час перебували в іншій кімнаті. Дитина залізла на підвіконня та відкрила вікно. Хлопчик впав на бетонний майданчик біля під'їзду та смертельно травмувався.

Відомості про подію внесені слідчим до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Поліція з’ясовуює всі обставини події.



