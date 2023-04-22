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22.04.2023  16:25   Дмитро Колонєй

Російські еліти намагаются уникнути можливого притягнення до відповідальності

Про це розповів представник воєнної розвідки України.

Намагаются уникнути можливого притягнення до відповідальності російські еліти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, представник управління Андрій Юсов поінофрмував про авктивні дії російських еліт:
 
  • російські представники так званих «еліт» бояться за своє майбутнє і тому шукають контакти з Україною та іншими країнами, щоб отримати можливі гарантії безпеки після поразки агресора;
  • росіяни шукають виходи і не лише з Україною. Географія, на якій вони намагаються отримати персональні гарантії безпеки для себе, для своїх статків, для своїх сімей, є досить широкою;
  • це росіяни роблять насамперед для того, щоб уникнути можливого майбутнього притягнення до відповідальності;
  • що більшими будуть успіхи українських сил безпеки та оборони, то більше буде таких контактів.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у РФ саджають за грати, якщо людина коментує чи обговорює події війни в Україні.
 
 

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, перемовини, україна
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