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22.04.2023  18:00   Дмитро Колонєй

Комунальники відновили понад півтора десятки світлофорів у Харкові

Про ці та інші важливі роботи на вулицях Харкова розповіли у КП «Харків-Сигнал».

Відновили понад півтора десятки світлофорів у Харкові комунальники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харків-Сигнал», спеціалісти підприємства виконали низку робіт, які поліпшують стан вулиць міста:
 
  • відремонтували 84 елементи огородження;
  • встановили нові та замінили 63 дорожніх знаки;
  • відремонтували 16 світлофорних об'єктів  та дев’ять контролерів за заявками мешканців;
  • замінили світлофорну оптику на восьми об’єктах;
  • замінили та відремонтували 17 світлофорних стійок;
  • усунули несправності в електричних ланцюгах. 
Відновили понад півтора десятки світлофорів у Харкові комунальники
 
 
Для оперативного реагування на повідомлення про експлуатаційні недоліки в утриманні технічних засобів організації (регулювання) дорожнього руху на території міста Харкова можна звертатися за тел.: (057) 731-28-14, (057) 731-28-16 або (063) 822-12-11 (цілодобово).
 

Тэги:  дороги, ремонт, харків, світлофори
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