22.04.2023 18:00 Дмитро Колонєй

Комунальники відновили понад півтора десятки світлофорів у Харкові

Про ці та інші важливі роботи на вулицях Харкова розповіли у КП «Харків-Сигнал».

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харків-Сигнал», спеціалісти підприємства виконали низку робіт, які поліпшують стан вулиць міста:

відремонтували 84 елементи огородження;

встановили нові та замінили 63 дорожніх знаки;

відремонтували 16 світлофорних об'єктів та дев’ять контролерів за заявками мешканців;

замінили світлофорну оптику на восьми об’єктах;

замінили та відремонтували 17 світлофорних стійок;

усунули несправності в електричних ланцюгах.

Для оперативного реагування на повідомлення про експлуатаційні недоліки в утриманні технічних засобів організації (регулювання) дорожнього руху на території міста Харкова можна звертатися за тел.: (057) 731-28-14, (057) 731-28-16 або (063) 822-12-11 (цілодобово).



