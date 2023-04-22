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22.04.2023  18:43   Дмитро Колонєй

Окупанти завдали удари по селищам на схід від Харкова

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 22 квітня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Обстріляли селища на схід від Харкова окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ,  стан бойових дій на Харківщині ввечері 22 квітня 2023 року наступний: 
 
  • На Слобожанському напрямку противник, протягом доби здійснив обстріл населеного пункта Тимофіївка на Харківщині.
  • На Куп’янському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали 6 населених пунктв Харківщи: Новомлинськ, Западне, Масютівка, Синьківка, Кислівка та Берестове.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 21 квітня 2023 року.
 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  обстановка, харків, агрессия россии
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