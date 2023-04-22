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22.04.2023  19:19   Дмитро Колонєй

В Україні знижуються ціни на чотири популярних продукта

Про це свідчать нові ціни супермаркетів.

Знижуються ціни на чотири популярних продукта в Україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Тoday, в Україні знизилися ціни на соняшникову олію, гречку, сир та сало. 
 

Соняшникова олія

  • Рафінована олія за місяць подешевшала У березні пляшка 850 мл від ТМ "Олейна" коштувала 62,75 грн, а зараз – 58,83 грн. Наешевша олія коштує  49,90 грн.
  • Олія від ТМ "Щедрий Дар" коштувала 65,72 грн, а наприкінці квітня ціна впала до 63,79 грн.
 

Гречка

  • Найулюбленіша крупа українців стала набагато доступнішою. Першого місяця весни за кілограм потрібно було заплатити 64,43 грн, а зараз – уже 50,43 грн. У супермаркетах Ашан мінімальна ціна на гречку – 47,50 грн.
 

Сир

  • Вартість твердого сиру також зменшилася. Продукт від ТМ "Звени Гора" голландський 45% подешевшав з 429,67 грн/кг до 424,67 – 359 грн/кг.
 

Сало

  • Домашнє сало за місяць подешевшало зі 180,88 грн/кг до 179 грн/кг.
  • Солоне сало також стало доступнішим. У березні середня вартість кілограма становила 268,29 грн/кг, а зараз – від 263,10 до 256,30 грн/кг.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що яйця, фрукти та овочі зросли у ціні на чверть.
 

Источник:   Тoday
 Тэги:  ціни, продукти, олія, гречка, сир, сало
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