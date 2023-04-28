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28.04.2023  17:40   Дмитро Колонєй

На низку популярних та важливих продуктів знизилися ціни

Супермаркети оновили ціни на соціальні продукти.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Хвиля, в українських супермаркетах до кінця квітня встановилися нові ціни на цукор, сіль, каву та борошно.
 

Цукор

 
  • Порівняно із середньою ціною у березні ціна кілограма цукру знизилася на 61 коп. – з 33,88 грн. до 33,27 грн.
 

Сіль

 
  • Також за місяць подешевшала сіль. Середня її вартість у березні становила 32,28 грн./кг, а у квітні вона знизилася до 30,75 грн./кг.
 

Борошно

 
Зниження ціни зафіксовано і на борошно. У березні кілограм продукту коштував 22,95 грн., а у квітні 22,20 грн./кг.
 

Гречка

 
  • Вже 9 місяців поспіль продовжує знижуватись ціна гречки. Ще у серпні 2022 року було зафіксовано максимальну вартість крупи у 92,73 грн./кг у середньому за супермаркетами. До березня гречка подешевшала до 64,43 грн/кг, а у квітні ціна втратила ще 11 гривень – 53,43 грн/кг.
 

Источник:   Хвіиля
 Тэги:  ціна, сіль, цукор, борошно, гречка
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