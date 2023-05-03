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03.05.2023  19:48   Дмитро Колонєй

У Харкові комунальники прикрашають об’єкти квітами

Про реалізацію такоїї ініціативи поінформували тепловики Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП "Харківські теплові мережі", робітники садять вербену, петунію та сальвію. За інформацією начальника адміністративно-господарського відділу підприємстав Тетяни Татарчук, торік у розпал війни вона разом із водієм та завідувачкою складом висадила понад 1,3 тис. горщиків з квітами.
 
 
«Працювати довелося три дні поспіль, але результат того вартував: клумба простояла до морозів та першого снігу. Цього року на території управління «Харківських теплових мереж» ростуть багаторічні папороті, хоста та півонії», - зазначила Тетяна Татарчук.
 
 
 
Також на ХТМ удосконалили агротехніку та облаштували на клумбі крапельний полив.
 
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  комунальники, квіти, харків, тепло
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