03.05.2023 19:11 Дмитро Колонєй
На Харківщині підірвався трактор на вибуховому предметі (фото)
Поліція з’ясовує обставини події на Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіції, 3 травня 2023 року близько 15:00 ізюмських правоохоронців поінофрмували про вибух те, що неподалік села Погонівка. Біля лісосмуги між полями підірвався трактор.
За попередньою інформацією вибух стався внаслідок наїзду на невідомий вибуховий предмет. 58-річний водій отримав тілесні ушкодження. Його доставили до лікарні. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.
Слідчим відкрита кримінальа справ про порушення законів та звичаїв війни Кримінального кодексу України.
Поліція закликає громадян
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бути максимально обережними;
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не наближатися до незнайомих предметів;
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пересуватися тільки асфальтованими доріжками;
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у разі виявлення невідомих предметів викликати службу ДСНС за номером «101» або дзвонити на лінію «102».
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