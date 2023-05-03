    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині підірвався трактор на вибуховому предметі (фото)
03.05.2023  19:11   Дмитро Колонєй

На Харківщині підірвався трактор на вибуховому предметі (фото)

Поліція з’ясовує обставини події на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 3 травня 2023 року близько 15:00 ізюмських правоохоронців поінофрмували про вибух те, що неподалік села Погонівка. Біля лісосмуги між полями підірвався трактор.
 
 
 
За попередньою інформацією вибух стався внаслідок наїзду на невідомий вибуховий предмет. 58-річний водій отримав тілесні ушкодження. Його доставили до лікарні. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.
 
 
Слідчим відкрита кримінальа справ  про порушення законів та звичаїв війни Кримінального кодексу України.
 
Поліція закликає громадян
  • бути максимально обережними;
  • не наближатися до незнайомих предметів;
  • пересуватися тільки асфальтованими доріжками;
  • у разі виявлення невідомих предметів викликати службу ДСНС за номером «101» або дзвонити на лінію «102».

 


Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  вибух, трактор, харків, ізюм
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.05 Надзвичайні події На Харківщині підірвалися та зигинули двоє чоловіків (фото) 30.04 Надзвичайні події На околиці Харкова прогримить вибух 26.04 Технології Вибух космічного корабля Ілона Маска SpaceX: що буде з амбітною програмою (відео)
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 