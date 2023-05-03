03.05.2023 19:11 Дмитро Колонєй

На Харківщині підірвався трактор на вибуховому предметі (фото)

Поліція з’ясовує обставини події на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, 3 травня 2023 року близько 15:00 ізюмських правоохоронців поінофрмували про вибух те, що неподалік села Погонівка. Біля лісосмуги між полями підірвався трактор.

За попередньою інформацією вибух стався внаслідок наїзду на невідомий вибуховий предмет. 58-річний водій отримав тілесні ушкодження. Його доставили до лікарні. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Слідчим відкрита кримінальа справ про порушення законів та звичаїв війни Кримінального кодексу України.

Поліція закликає громадян

бути максимально обережними;

не наближатися до незнайомих предметів;

пересуватися тільки асфальтованими доріжками;

у разі виявлення невідомих предметів викликати службу ДСНС за номером «101» або дзвонити на лінію «102».





Источник: ГУ Нацполіції

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