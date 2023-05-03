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03.05.2023  18:41   Дмитро Колонєй

Від ударів загарбників постраждали 17 прикордонних селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 3 травня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна:  
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах країни-агресорки. Протягом доби здійснив артилерійські та мінометні обстріли 8 населених пунктів Харківщини: Сотницький Козачок, Гур’їв Козачок, Баранівка, Червона Зоря, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори та Миколаївка.
  • На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали 9 населених пунктів Харківщини: Тополі, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Крохмальне, Берестове.

 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 2 травня 2023 року.

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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