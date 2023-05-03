Від ударів загарбників постраждали 17 прикордонних селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 3 травня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 2 травня 2023 року.
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День визначатиметься не так логікою, як емоціями та бажаннями. Гарний час для спілкування, творчості, любові та задоволень, але намагайтеся не втратити почуття міри.
Увесь день у Харкові небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів.
3 травня відзначається День свободи друку
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