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13.04.2023  09:41   Рита Парфенова

Трактор наїхав на міну: подробиці інциденту в Харківському районі

У Харківському районі сталася вибухова подія, в результаті якої трактор підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі.

Сапер ДСНС у Харківській області

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Харківській області, інцидент трапився 13 квітня у селі Лук'янці, де 28-річний тракторист наїхав на вибуховий  предмет.

Внаслідок детонацій вибухівки, трактор отримав серйозні ушкодження, а його водій отримав поранення. Поранений тракторист був доставлений до обласної клінічної лікарні для надання медичної допомоги.

Поліція та відповідні служби здійснюють розслідування та збирають докази на місці події, щоб з'ясувати причини та обставини цього інциденту.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 11 квітня сталося два випадки підриву на вибухових предметах:

  • поблизу сіл Сподобівка та Кравцівка Шевченківської громади під час проведення весняно-польових робіт в результаті наїзду трактору на ВНП 32-річний тракторист отримав контузію. Наразі він перебуває у лікувальному закладі.
  • у селі Рубіжне Чугуївського району чоловік 1975 року народження на подвір’ї власного будинку наступив на міну «пелюстку». Внаслідок вибуху він отримав осколкові поранення різного ступеня важкості.

 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  міна, вибух, харків, агрессия россии
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