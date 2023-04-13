Трактор наїхав на міну: подробиці інциденту в Харківському районі

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Харківській області, інцидент трапився 13 квітня у селі Лук'янці, де 28-річний тракторист наїхав на вибуховий предмет.

Внаслідок детонацій вибухівки, трактор отримав серйозні ушкодження, а його водій отримав поранення. Поранений тракторист був доставлений до обласної клінічної лікарні для надання медичної допомоги.

Поліція та відповідні служби здійснюють розслідування та збирають докази на місці події, щоб з'ясувати причини та обставини цього інциденту.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 11 квітня сталося два випадки підриву на вибухових предметах: