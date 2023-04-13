Харківська область під обстрілами рф: загиблі, поранені та пошкодження.

Протягом останньої доби ворожі сили активно обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів, що призвело до трагічних наслідків.
У селі Сотницький Козачок Богодухівського району пошкоджено 2 приватні будинки.
В селі Івашки також постраждав приватний будинок та трактор.
У селі Кучерівка Куп’янського району пошкоджено приватне житло, а також сталася пожежа.
Через обстріли села Гатище Чугуївського району пошкоджено будівлю закладу освіти.
ПАніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 12 по 13 квітня 2023 року зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
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