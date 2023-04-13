13.04.2023 08:55 Рита Парфенова

Харківська область під обстрілами рф: загиблі, поранені та пошкодження.

Протягом останньої доби ворожі сили активно обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів, що призвело до трагічних наслідків.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужба ХОВА, за оновленими даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілів села Дворічна Куп'янського району загинув 71-річний чоловік, а чоловік 75 років отримав серйозні поранення та помер у лікарні. Жінка 63 років була госпіталізована з вибуховими травмами, її стан також серйозний.

У селі Сотницький Козачок Богодухівського району пошкоджено 2 приватні будинки.

В селі Івашки також постраждав приватний будинок та трактор.

У селі Кучерівка Куп’янського району пошкоджено приватне житло, а також сталася пожежа.



Через обстріли села Гатище Чугуївського району пошкоджено будівлю закладу освіти.

ПАніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 12 по 13 квітня 2023 року зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.



