Харківщина на ранок 13 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 12 по 13 квітня 2023 року зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 13 квітня.
За останню добу сталося дві пожежі, які були спричинені ворожими обстрілами на території Харківської області:
Куп'янський район, Петропавлівська громада, с. Кучерівка. Внаслідок обстрілу сталася пожежа в господарчій споруді площею 20 квадратних метрів. Для ліквідації пожежі було залучено 3 одиниці техніки та 15 осіб особового складу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Про жертв та постраждалих не відомо.
Чугуївський район, Вовчанська територіальна громада, с. Гатище. Внаслідок обстрілу сталася пожежа в навчальному закладі, площа якої становила 100 квадратних метрів. Для гасіння пожежі було залучено 1 одиницю техніки та 6 осіб особового складу ДСНС. Про жертв та постраждалих не відомо.
Загалом протягом доби з 12 по 13 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 117 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові після півночі 13 квітня на териториї підприємства по вулиці Залютинській, 6 сталася пожежа підвищеного номеру складності.
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