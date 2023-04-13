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13.04.2023  08:27   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 13 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 12 по 13 квітня 2023 року зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 13 квітня.

За останню добу сталося дві пожежі, які були спричинені ворожими обстрілами на території Харківської області:

  1. Куп'янський район, Петропавлівська громада, с. Кучерівка. Внаслідок обстрілу сталася пожежа в господарчій споруді площею 20 квадратних метрів. Для ліквідації пожежі було залучено 3 одиниці техніки та 15 осіб особового складу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Про жертв та постраждалих не відомо.

  2. Чугуївський район, Вовчанська територіальна громада, с. Гатище. Внаслідок обстрілу сталася пожежа в навчальному закладі, площа якої становила 100 квадратних метрів. Для гасіння пожежі було залучено 1 одиницю техніки та 6 осіб особового складу ДСНС. Про жертв та постраждалих не відомо.

Загалом протягом доби з 12 по 13 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів, з яких:

  • 8 – на ліквідацію пожеж; 2 з яких пов’язані з ворожими обстрілами
  • 1 – на перевірку місця влучання ворожих снарядів;
  • 5 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 6 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 117 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові після півночі 13 квітня на териториї підприємства по вулиці Залютинській, 6 сталася пожежа підвищеного номеру складності.


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, агрессия россии
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