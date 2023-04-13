Велика пожежа в Харкові: рятувальники працювали всю ніч (фото)

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 13 квітня.

13 квітня о 00:09 сталася пожежа на підприємстві, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Залютинська, 6. Через високий рівень складності пожежі, на місце події виїхало 13 відділень Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Горіло складське приміщення, де зберігалася пластикова вторинна сировина, на площі 1000 квадратних метрів.

Пожежу було локалізовано о 01:09, а повністю ліквідовано о 06:40. Причина загоряння поки що встановлюється, інформація про це не надається. Залучені вогнеборці ДСНС виконали складну роботу з гасіння пожежі, яка тривала кілька годин. Подальше розслідування встановить причини виникнення пожежі та оцінить завдані збитки.