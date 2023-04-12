12.04.2023 11:30 Віталій Хінєвіч
У Харківській області стався спалах на теорії садового товариства
Займання в селі Руські Тишки сталося 11 квітня.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області.
11 квітня о 18: 46 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу в селі Руські Тишки на території садового товариства «Контактор».
До місця виклику було направлено 1 відділення рятувальників 33-го Державного пожежно-рятувального поста ГУ ДСНС України у Харківській області.
На момент їх прибуття горіли господарчі споруди та дрова на площі 28 м.кв. Рятувальники подали в осередок пожежі один пожежний ствол.
О 20:00 вогонь вдалося локалізувати, а вже о 20:25 повністю ліквідувати. Постраждалі відсутні.
За попередніми даними причина виникнення пожежі пов’язана з дією джерела запалювання вогневого впливу.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0