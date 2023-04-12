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12.04.2023  10:57   Рита Парфенова

Фото наслідків бомбардувань та обстрілів Харківської області

Протягом минулої доби окупанти завдавали удари по території Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Новини Харкова: слідчі фіксують наслідки військової агресії рф

Як повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації Поліції Харківської області, ворог обстрілював Куп’янськ, Вовчанськ, Синьківку та Шебелінку.

Внаслідок неодноразових обстрілів у місті Вовчанськ пошкоджені житлові будинки.
 
У селі Кіндрашівка Куп'янського району через обстріли поранення отримала 62-річна жінка.
 
Новини Харкова: слідчі фіксують наслідки військової агресії рф

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби сталося два випадки підриву на вибухових предметах:

  • поблизу сіл Сподобівка та Кравцівка Шевченківської громади під час проведення весняно-польових робіт в результаті наїзду трактору на ВНП 32-річний тракторист отримав контузію. Наразі він перебуває у лікувальному закладі.
  • у селі Рубіжне Чугуївського району чоловік 1975 року народження на подвір’ї власного будинку наступив на міну «пелюстку». Внаслідок вибуху він отримав осколкові поранення різного ступеня важкості.

Новини Харкова: слідчі фіксують наслідки військової агресії рф

Новини Харкова: слідчі фіксують наслідки військової агресії рф

 


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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