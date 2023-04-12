Фото наслідків бомбардувань та обстрілів Харківської області

Протягом минулої доби окупанти завдавали удари по території Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів області.
Як повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації Поліції Харківської області, ворог обстрілював Куп’янськ, Вовчанськ, Синьківку та Шебелінку.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби сталося два випадки підриву на вибухових предметах:
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