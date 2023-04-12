12.04.2023 09:44 Рита Парфенова

Трагедія на Харківщині: Чоловік підірвався на міні на своїй власній ділянці

Попередження щодо мінної небезпеки залишається актуальним в Харківській області.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужба ХОВА, 11 квітня трапилося два випадки пібривц цивільніх на вибухових пристоях.

В селі Рубіжне Чугуївського району сталася трагічна подія, де 48-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму після того, як підірвався на російській міні на своїй власній ділянці. Загалом, наслідки вибуху були серйозні, і чоловіка довелося госпіталізувати для надання медичної допомоги.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у селі Сподобівка Куп'янського району на невідомому вибухонебезпечному предметі у полі підірвався 32-річний тракторист. Він отримав контузію та був госпіталізований.



