Поранена жінка, горіло поле: наслідки ворожих обстрілв Харківщини

Чотири района Харківської області зазнали ворожих обстрілів протягом минулої доби.
Обстріл міста Вовчанськ Чугуївського району завдав шкоди щонайменше 4 житловим будинкам та дорожньому полотну.
В Ізюмському районі внаслідок падіння російського БПЛА сталася пожежа на площі 10 га на відкритій території в полі.
Раніше РЕДПОСТ писав, що щонайменше 21 населений пункт Харківської області опинилися під вогнем військових рф минулої доби.
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