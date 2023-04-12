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12.04.2023  09:02   Рита Парфенова

Поранена жінка, горіло поле: наслідки ворожих обстрілв Харківщини

Чотири района Харківської області зазнали ворожих обстрілів протягом минулої доби.

обстріл
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужба ХОВА, під вогнем окупантів перебували прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.
 
Протягом доби поранення отримала одна людина - через обстріл з РСЗВ с. Кіндрашівка Куп'янського району постраждала 62-річна жінка.

Обстріл міста Вовчанськ Чугуївського району завдав шкоди щонайменше 4 житловим будинкам та дорожньому полотну.

В Ізюмському районі внаслідок падіння російського БПЛА сталася пожежа на площі 10 га на відкритій території в полі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що щонайменше 21 населений пункт Харківської області опинилися під вогнем військових рф минулої доби.


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, хова, агрессия россии
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