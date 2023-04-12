    
Главная Новини Харкова Армія Окупанти здійснили обстріли в 21 населеному пункті Харківщини
12.04.2023  08:34   Рита Парфенова

Окупанти здійснили обстріли в 21 населеному пункті Харківщини

Щонайменше 21 населений пункт Харківської області опинилися під вогнем військових рф минулої доби.

Війна в Україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ,  останнім часом ситуація на Слобожанському напрямку залишаеться без змін. Ворожа сторона продовжує підтримувати військову присутність у районах Бєлгородської області, прикордонних з Україною, та здійснювати інженерне обладнання місцевості.
 
Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів:
  • Ветеринарне,
  • Глибоке,
  • Гатище,
  • Вовчанськ,
  • Зибине,
  • Волохівка,
  • Охрімівка,
  • Черняків,
  • Комісарове,
  • Бударки,
  • Довжанка.
На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти:
  • Колодязне,
  • Кам'янка,
  • Тополі,
  • Красне Перше,
  • Рідкодуб,
  • Новомлинськ,
  • Дворічна,
  • Кіндрашівка,
  • Піщане,
  • Берестове.
Раніше РЕДПОСТ  писав про стан бойових дій на Харківщині на вечір 11 квітня 2023 року.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.04 Армія Стан бойових дій на Харківщині: під удар окупантів потрапили 17 населених пунктів 10.04 Армія Харківщина під вогнем: 13 мирних селищ постраждали від ударів ворога 07.04 Армія Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Харківської області
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 