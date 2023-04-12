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12.04.2023  08:22   Рита Парфенова

Обстріли на Харківщині: слідчі зафіксували пошкодження будинків та розпочали кримінальні розслідування

Населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів знову стали мішенями ворожого вогню.

обстріл

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка, ворог не припиняє щоденні обстріли мирного населення Харківщини.

Володимир Тимошко розповів,, що протягом доби 11 квітня професіонали слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти документували 5 випадків пошкодження будинків та інших споруд внаслідок обстрілів.

По факту військових злочинів розпочаті кримінальні провадження.

Раніше РЕДПОСТ  писав про стан бойових дій на Харківщині на вечір 11 квітня 2023 року.

 


Источник:   facebook/Володимир Тимошкоhttps://www.facebook.com/v.timoshko/posts/pfbid0tvAWJwKriLXcKnBvTx1e9RgwHihg4e2zrpKECRU735UPi1F1Z6NbSP8HMupmHfayl?__cft__[0]=AZXiV2HO9lIV8hKrZHMs7_jWoHS29ltPBDW2kd6gThuGPd558sv75pxIejSrxe1tKFrdI_N8lnjGdEMENoaCdw_KmzfHjTaJMN60Fwz2
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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