Обстріли на Харківщині: слідчі зафіксували пошкодження будинків та розпочали кримінальні розслідування

Населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів знову стали мішенями ворожого вогню.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка, ворог не припиняє щоденні обстріли мирного населення Харківщини.
Володимир Тимошко розповів,, що протягом доби 11 квітня професіонали слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти документували 5 випадків пошкодження будинків та інших споруд внаслідок обстрілів.
По факту військових злочинів розпочаті кримінальні провадження.
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