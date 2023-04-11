11.04.2023 18:31 Дмитро Колонєй
Ворог обстріляв деокуповані селища Харківщини
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 11 квітня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ,
-
На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Визначені підрозділи територіальних військ збройних сил РФ продовжують перебувати на території Білорусі. Також противник і надалі утримує визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей, продовжує інженерне обладнання місцевості. Протягом доби окупанти обстріляли 11 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Глибоке, Гатище, Вовчанськ, Зибине, Волохівка, Охрімівка, Черняків, Комісарове, Бударки та Довжанка.
-
На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали 10 населених пунктів ХарківщиниКолодязне, Кам'янка, Тополі, Красне Перше, Рідкодуб, Новомлинськ, Дворічна, Кіндрашівка, Піщане та Берестове.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав про стан бойових дій на Харківщині на ранок 11 квітня 2023 року.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0