Харків почали прикрашати квітами

Фахівці СКП «Харківзеленбуд» почали висаджувати квіти.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на СКП «Харківзеленбуд», спеціалісти почали висаджувати квіти. Зараз центр міста прикрашають віолою. Не оминуть і спальні райони.
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