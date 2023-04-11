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11.04.2023  19:00   Дмитро Колонєй

Харків почали прикрашати квітами

Фахівці СКП «Харківзеленбуд» почали висаджувати квіти.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на СКП «Харківзеленбуд», спеціалісти почали висаджувати квіти. Зараз центр міста прикрашають віолою. Не оминуть і спальні райони.

 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, шо на території Молодіжного парку висадили саджанці півонії, які подарувала місту мешканка Бабаїв.
 
 

Источник:   Міськраду
 Тэги:  квіти, харків
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