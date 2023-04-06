06.04.2023 15:00 Віталій Хінєвіч

У Харкові проходить конкурс на кращий ескіз клумби в українському стилі

Найкращу ідею втілять у життя на одній із центральних локацій міста.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

СКП «Харківзелебуд» проводить конкурс на кращий ескіз клумби в українському стилі, це може буде український орнамент, символіка тощо.

«Щороку ми намагаємося створювати нові полотна з квітів, щоб здивувати харків'ян та гостей міста. Цього року ми хочемо, щоб ви долучилися до створення найкращих клумб в Україні», - зазначили у «Харківзеленбуді».

Щоб взяти участь у конкурсі, потрібно підписатися на офіційну сторінку підприємства в «Instagram» та надіслати ескіз у директ. Робота може буде виконана у будь-якому форматі (намальована від руки або з використанням цифрової графіки).

Усі ескізи будуть опубліковані до 24 квітня. Переможця визначить журі. Крім того, окремо буде визначений переможець у номінації «Приз глядацьких симпатій» (переможе ескіз, який набере найбільшу кількість лайків). Результати конкурсу оголосять 29 квітня.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські ансамблі перемогли на Всеукраїнському фестивалі.



