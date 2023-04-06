06.04.2023 15:00 Віталій Хінєвіч
У Харкові проходить конкурс на кращий ескіз клумби в українському стилі
Найкращу ідею втілять у життя на одній із центральних локацій міста.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську міську раду.
СКП «Харківзелебуд» проводить конкурс на кращий ескіз клумби в українському стилі, це може буде український орнамент, символіка тощо.
«Щороку ми намагаємося створювати нові полотна з квітів, щоб здивувати харків'ян та гостей міста. Цього року ми хочемо, щоб ви долучилися до створення найкращих клумб в Україні», - зазначили у «Харківзеленбуді».
Щоб взяти участь у конкурсі, потрібно підписатися на офіційну сторінку
підприємства в «Instagram» та надіслати ескіз у директ. Робота може буде виконана у будь-якому форматі (намальована від руки або з використанням цифрової графіки).
Усі ескізи будуть опубліковані до 24 квітня. Переможця визначить журі. Крім того, окремо буде визначений переможець у номінації «Приз глядацьких симпатій» (переможе ескіз, який набере найбільшу кількість лайків). Результати конкурсу оголосять 29 квітня.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що харківські ансамблі перемогли
на Всеукраїнському фестивалі.
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