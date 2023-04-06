    
Главная Новини Харкова Суспільство У Харкові проходить конкурс на кращий ескіз клумби в українському стилі
06.04.2023  15:00   Віталій Хінєвіч

У Харкові проходить конкурс на кращий ескіз клумби в українському стилі

Найкращу ідею втілять у життя на одній із центральних локацій міста.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
СКП «Харківзелебуд» проводить конкурс на кращий ескіз клумби в українському стилі, це може буде український орнамент, символіка тощо.
 
«Щороку ми намагаємося створювати нові полотна з квітів, щоб здивувати харків'ян та гостей міста. Цього року ми хочемо, щоб ви долучилися до створення найкращих клумб в Україні», - зазначили у «Харківзеленбуді». 
 
Щоб взяти участь у конкурсі, потрібно підписатися на офіційну сторінку підприємства в «Instagram» та надіслати ескіз у директ. Робота може буде виконана у будь-якому форматі (намальована від руки або з використанням цифрової графіки).
 
Усі ескізи будуть опубліковані до 24 квітня. Переможця визначить журі. Крім того, окремо буде визначений переможець у номінації «Приз глядацьких симпатій» (переможе ескіз, який набере найбільшу кількість лайків). Результати конкурсу оголосять 29 квітня.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські ансамблі перемогли на Всеукраїнському фестивалі.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  конкурс, жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.04 Культура та туризм Харківських школярів запрошують до участі у Всеукраїнському конкурсі 30.03 Культура та туризм Сотні учнів взяли участь у Відкритому всеукраїнському конкурсі «Лети!» 11.03 Освіта Сталі відомі переможці конкурсу «Учитель року - 2023» у Харкові
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 