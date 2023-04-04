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04.04.2023  19:07   Дмитро Колонєй

Харківські ансамблі перемогли на Всеукраїнському фестивалі

Перемогу на творчому конкурсі одержали харківські ансамблі «Радість» та «Істок».

Перемогли на Всеукраїнському фестивалі харківські ансамблі «Радість» та «Істок»

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, в Одесі пройшов Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Весняний розмай талантів». Хореографічний ансамбль «Радість» Палацу дитячої та юнацької творчості «ІСТОК» посів два перших місця. Журі високо оцінило творчі номери «Гопак» та «Квітнева полька».

Перемогли на Всеукраїнському фестивалі харківські ансамблі «Радість» та «Істок»

Перемогли на Всеукраїнському фестивалі харківські ансамблі «Радість» та «Істок»

 


Источник:   Міськрада
 Тэги:  перемога, фестиваль, харків
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