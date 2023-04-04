Харківські ансамблі перемогли на Всеукраїнському фестивалі

Перемогу на творчому конкурсі одержали харківські ансамблі «Радість» та «Істок».
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, в Одесі пройшов Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Весняний розмай талантів». Хореографічний ансамбль «Радість» Палацу дитячої та юнацької творчості «ІСТОК» посів два перших місця. Журі високо оцінило творчі номери «Гопак» та «Квітнева полька».
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