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31.03.2023  18:00   Віталій Хінєвіч

Щоб молодь була як квіти: у парку Харкова висаджують півонії (фото)

На території Молодіжного парку висадили саджанці, які подарувала місту мешканка Бабаїв, передає РЕДПОСТ .


РЕДПОСТ
У Харкові, 31 березня, у парку Молодіжному пройшли роботи з висадки саджанців півоній.
 
До комунальників приєдналася і мешканка селища міського типу Бабаї Тамара Агавердієва, яка самостійно виростила їх з насіння, а потім подарувала Харкову.
 
«Хочу, щоб місто було гарне. Парк Молодіжний… Щоб молодь завжди була як квіти», - поділилася бажаннями та емоціями Тамара Агавердієва.
 
У свою чергу речник комунального підприємства "Харківзеленбуд" Олексій Комяков висловив від себе особисто та від імені харків'ян подяку Тамарі Агавердієвій за чудовий подарунок.
 
У знак вдячності подарував жінці теплий світшот, на якому відображено панораму візитної картки Харкова «Дзеркальний струмінь».
 
«Ми також запрошуємо всіх бажаючих долучитися до висадки квітів, передачі їх. І ми разом з усією Україною висаджуватимемо квіти в нашому квітучому місті»,- зазначив Олексій Комяков.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники оперативно відновлюють водопостачання.

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Тэги:  жкг, харків, квіти, півонії
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