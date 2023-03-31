31.03.2023 18:36 Дмитро Колонєй
Ворог обстріляв 10 селищ Харківщини
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 31 березня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Ворог обстріляв 10 селищ Харківщини
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генщтаб ЗСУ, ворог обстріляв 10 населених пунктів Харківщини.
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На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. В рамках заходів бойової підготовки, завершились навчання підрозділів ССО збройних сил Білорусі. Водночас, вище політичне керівництво цієї країни продовжує підтримувати російську агресію, надає противнику повітряний простір та територію. На білоруських полігонах триває підготовка підрозділів територіальних військ збройних сил агресора. Однак ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворог і надалі зберігає військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби противник здійснив обстріли 6 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Глибоке, Бочкове та Бударки.
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На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали 4 селища Харківщини: Кам’янка, Фиголівка, Синьківка, Крохмальне.
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