12.04.2023 07:30 Рита Парфенова

12 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

12 квітня весь світ відзначає День авіації та космонавтики – пам'ятну дату, присвячену першому польоту людини в космос.

Це особливий день — день тріумфу науки та всіх тих, хто сьогодні працює у космічній галузі.



Як свято – День космонавтики – було встановлено у Радянському Союзі Указом Президії Верховної Ради СРСР від 9 квітня 1962 року, а міжнародний статус отримав у 1968 році на конференції Міжнародної авіаційної федерації.



А в Україні щороку 12 квітня відзначається День працівників ракетно-космічної галузі України. Це професійне свято встановлено у 1997 році «…ураховуючи значний внесок працівників ракетно-космічної галузі України у наукові дослідження, створення сучасної ракетно-космічної техніки та впровадження високих космічних технологій в народне господарство…».

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12 квітня в Україні також відзначають День скаута. Відомо, що вже у 1895-1900 роках у Кам’янець-Подільській бурсі існувала таємна юнацька організація «Запорізька Січ». Велику увагу там приділяли фізичному вдосконаленню учасників, а члени організації носили імена історичних особистостей. Кожен відділ мав свої намети, які робили з гілок, соломи та кукурудзяних стебел. Учасники носили на шапці присвоєну їхньому осередку гілочку дуба, берези, калини чи тополі.

Прикмети дня

Наші пращури цього дня вшановували святого Іоанна і випікали спеціальне обрядове печиво, яке називалося драбинкою. Печиво роздавали всім членам сім’ї. Вважалося, що ласощі нададуть здоров’я цілий рік.



Цього дня рекомендують завершувати всі розпочаті справи. Крім того, можна сміливо вирушати у подорож, дорога обіцяє бути легкою.

Заборони 12 квітня

Не можна розповідати сон, який наснився у ніч проти 12 квітня. Вважається, що сновидіння здійсниться за тиждень.

Заборонено влаштовувати сварки.

Не рекомендують брати і давати позику.

Також цього дня

1833 – житель Нью-Йорка Чарльз Гейлор запатентував перший у США пожежостійкий сейф. Конструкція складалася з двох залізних шаф, одна з яких була поміщена в іншу. Між ними було зроблено повітряний зазор. Винаходу було дано назву «Саламандрова шафа». Вважалося, що саме саламандра має здатність виходити неушкодженою з вогню.



1933 – народилася Монтсеррат Кабальє, іспанська співачка (сопрано). Прославилася в партії Норми (Норма Белліні).



1939 - Джон Рой з Уїла, гр. Ессекс, Великобританія, почав відрощувати вуса, і 12 квітня 1976 р. вони мали найбільший розмах - 1.89 м, виявившись найдовшими в англійців. Однак у 1984 році, приймаючи ванну, він випадково сів на вус і втратив 42 см. Щоб вирівняти вуса, йому довелося підрізати і другий.



1954 – гурт Comets записав вініл з піснею Rock around the clock. Основна частина музикознавців вважають саме цю дату днем народження рок-н-ролу.



1956 – народився Енді Гарсіа, американський актор та режисер кубинського походження.



1971 – народилася Шеннен Догерті, американська актриса.



1979 – народився Клер Дейнс, американська кіноактриса («Зоряний пил», «Ромео + Джульєтта»).



1981 – відбувся висновок на орбіту першого багаторазового транспортного космічного корабля «Колумбія» із космонавтами Янгом та Кріппеном (США).



1988 – у США оформлений перший у країні патент на генетично вирощену тварину. Онкомиш, створена вченими Гарвардського університету, у віці шести тижнів починала хворіти на рак. Таким чином, вчені вивели «сировинну базу» для дослідів, яка не потребує щеплення раку вручну.



1992 - Під Парижем відкрився "Євро-Діснейленд".



1994 - вперше була запущена в дію програма з розсилки спаму. З її допомогою подружня адвокатська фірма Canter & Siegel з Арізони розіслала свою рекламу відразу 10 тисячам користувачів. Перша реакція «споживача» була вкрай негативною, проте власники інших бізнесів зважати на неї не стали, і настала епоха мегаспаму.



1994 – народилася Сірша Ронан, ірландська актриса («Спокута», «Мили кістки», «Ханна. Досконала зброя», «Гостя»).



2005 – Intel розпочала постачання двоядерних процесорів Pentium 4 Extreme Edition 840.



2014 – захоплення міського управління МВС у місті Слов'янськ російським диверсійним загоном під керівництвом Ігоря «Стрєлкова» Гіркіна.

Іменини відзначають:

Захар, Іван.



