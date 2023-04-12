Харківщина на ранок 12 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 11 по 12 квітня 2023 року зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 10 квітня.
11 квітня о 13:00 внаслідок обстрілу в Ізюмському районі, біля с. Шебелинка горіла трава на площі 10 Га. Жертв та постраждалих не має. Від ДСНС було залучено 5 осіб та 1 одиниця техніки..
Загалом протягом доби з 11 по 12 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 53 оперативні виїзди, з яких:
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби сталося два випадки підриву на вибухових предметах:
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