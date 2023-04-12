12.04.2023 10:14 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 12 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 11 по 12 квітня 2023 року зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.



Харківщина на ранок 12 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 10 квітня.

11 квітня о 13:00 внаслідок обстрілу в Ізюмському районі, біля с. Шебелинка горіла трава на площі 10 Га. Жертв та постраждалих не має. Від ДСНС було залучено 5 осіб та 1 одиниця техніки..



Загалом протягом доби з 11 по 12 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 53 оперативні виїзди, з яких:

36 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;

10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

7 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби сталося два випадки підриву на вибухових предметах:

поблизу сіл Сподобівка та Кравцівка Шевченківської громади під час проведення весняно-польових робіт в результаті наїзду трактору на ВНП 32-річний тракторист отримав контузію. Наразі він перебуває у лікувальному закладі.

у селі Рубіжне Чугуївського району чоловік 1975 року народження на подвір’ї власного будинку наступив на міну «пелюстку». Внаслідок вибуху він отримав осколкові поранення різного ступеня важкості.



