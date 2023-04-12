12.04.2023 11:40 Рита Парфенова

Харків'янина, який чекав на прихід окупантів, чекає ув'язнення

У Харкові правоохоронці викрили шанувальника «руського миру».





Як повідомили РЕДПОСТ в областній прокуратурі, 48-річний чоловік поширював на своїй сторінці в забороненій в Україні соціальній мережі дописи, які виправдовували агресію держави-агресора. Один з його постів мав наступний зміст: «Я рад, что Харьков пришли освобождать русские солдаты! Да здравствует Харьковская Народная Республика!»



Правоохоронці викрили шанувальника "руського миру". Зараз обвинувальний акт щодо нього направлено до Московського районного суду м. Харкова за створення та поширення матеріалів, в яких виправдовується та визнається правомірною збройна агресія РФ проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).



Чоловікові загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої. Ця сувора відповідальність передбачена за його небезпечну діяльність, спрямовану на поширення пропаганди агресора та підтримку ворожої дії проти України.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що за колабораційну діяльність 21-річний мешканець Харківщини був засуджений на 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати будь-які посади в правоохоронних органах на строк 12 років, з конфіскацією майна.



