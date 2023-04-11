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11.04.2023  11:45   Віталій Хінєвіч

У селищі міського типу Хорошеве сталася пожежа

Рятувальники отримали інформацію про подію 10 квітня.

Пожежа
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області.
 
Повідомляється, що 10 квітня о 12:51 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу в селищі міського типу Хорошеве.
 
До місця виклику було направлено 1 відділення рятувальників 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Харківській області.
 
На момент їх прибуття горіло сміття на відкритій території, на площі 200 м.кв. та сміття на горищі нежитлової будівлі, на площі 1 м.кв.
 
Рятувальники подали в осередок пожежі пожежний ствол.
 
О 13:50 вогонь вдалося локалізувати, а вже о 14:03 повністю ліквідувати. Постраждалі відсутні.
 
За попередніми даними, причина виникнення пожежі пов'язана з дією джерела запалювання вогневого впливу.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що чоловік на червоному велосипеді зник безвісти під Харковом.
 

Источник:   Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській област
 Тэги:  пожежа, харків
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