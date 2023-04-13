13.04.2023 07:30 Рита Парфенова

13 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 13 квітня відзначається Всесвітній день рок-н-ролу – свято однодумців, для яких рок-н-рол став не лише музикою, а стилем та способом життя.





Історична подія, що стала основою для свята, відбулася днем раніше: 12 квітня 1954 року Білл Хейлі записав сингл «Rock Around The Clock», який став знаковим у новому музичному напрямку, який швидко подолав кордони США і поширився країнами та континентами, кинувши виклик суспільству і традиціям.



У середині 20 століття, невдовзі після Другої світової війни, люди прагнули спокою та розміреного життя. Потрясінь ніхто не хотів. Відображенням суспільних настроїв була музика того періоду – спокійна та сентиментальна, із солодкоголосим вокалом. На офіційному музичному Олімпі США просувалася ідея захистити культуру білих від дикої культури чорних та створити доброчесний образ респектабельного американця.



Поряд із офіційною музикою, в Америці жила і зовсім інша – гучна, ритмічна, повна життя – ритм-енд-блюз. Якось увечері диск-жокей радіостанції Клівленда Алан Фрід взяв на себе сміливість «прокрутити» в ефірі записи у стилі ритм-енд-блюзу. А щоб не шокувати «білу» публіку, вигадав йому іншу назву – «рок-н-рол». Завдяки Алану Фріду, замаскований ритм-енд-блюз зазвучав на повну силу, ставши доступним для всіх, незалежно від кольору шкіри.



Рок-н-рол подарував світу таких чудових виконавців, як Едді Кокран, Елвіс Преслі, Карл Перкінс, Бадді Холлі, Джеррі Лі Льюїс, Чак Беррі, Фетс Доміно. Незважаючи на гоніння та утиски, запальний жанр довгі роки залишався популярним та улюбленим серед шанувальників різного віку та соціального рівня.



Сьогодні рок-музика має безліч напрямків: від легкого танцювального рок-н-ролу до брутального агресивного грайндкору. Тексти пісень варіюють від невимушеного та жартівливого до похмурого, глибокого та філософського. Часто рок-музика протиставляється поп-музиці, хоча явної межі між поняттями «рок» та «поп» не існує. Багато музичних явищ балансують межі з-поміж них.

Народні прикмети

У четвер Страсного тижня проводяться урочисті богослужіння, під час яких згадується важлива євангельська подія – Таємна вечеря, під час якої Ісус Христос показав приклад смирення і братньої любові своїм учням, обмивши їм ноги. Згідно з Євангелією, на Тайній Вечері Ісусом Христом було встановлено обряд євхаристії – Святого Причастя.



Цей обряд визнається всіма християнами – православними, католиками, лютеранами – віруючі їдять вино та хліб, маючи на увазі під ними Тіло та Кров Ісуса Христа. З Великого Четверга і до неділі у всіх православних храмах церковні служби присвячуються спогадам про земні страждання Спасителя.



За традицією, саме з чистого четверга у православних християн починаються приготування до Великодня. Віруючі приходять до храмів для того, щоб сповідатися та тоді та причаститися.



Цього дня прийнято вставати задовго до сходу сонця та купатися у проточній воді, таким чином символічно очищаючись від гріхів та хвороб на весь рік. Також величезну увагу у Чистий четвер приділяється збиранню.



З Чистим Четвером пов'язані й численні народні змови. Якщо у вас проблеми зі здоров'ям, окотіть себе водою опівночі цього дня – хвороби зніме як рукою. Якщо ви бажаєте захистити будинок від злих сил, охрестіть стіни та стелі церковною свічкою і прочитайте ту молитву, яку ви знаєте. А жінкам, у яких ніяк не вдається влаштувати особисте життя, люди похилого віку радять у ніч на Чистий Четвер зайти до пояса в річку і попросити Вищі Сили зняти з них вінець безшлюбності.

Також цього дня

1742 року у дублінському «Мюзик-холі» на Великдень було вперше виконано ораторію «Месія» Георга Фрідріха Генделя.



1743 – народився Томас Джефферсон, американський політичний та громадський діяч, автор декларації незалежності США.



1771 – народився Річард Тревітік, англійський винахідник. Саме він першим створив парову машину підвищеного тиску та побудував перший паровоз.



1883 – народився Дем'ян Бідний (справжнє ім'я Юхим Олексійович Придворов), поет.



1895 – під час розкопок Помпея знайшли скелет, з легкої руки когось прозваний «античним скупим лицарем». Втім, влучнішого прізвиська придумати не можна було: скелет знайшли лежачим серед гори скарбів... Тут були й чудові браслети, персні, золоті ланцюжки, срібний столовий сервіз із 108 предметів, серед яких – кубки, чаші, тарілки, ложки і навіть ситечки. Понад тисячу золотих монет неймовірної нумізматичної цінності виблискували, щойно викарбувані. Загалом, майстерність виготовлення цих ювелірних виробів вражала. Знайдені скарби були таємно продані французьким Ротшильдам. Але, як це часто буває, хтось із ділків, що нагріли руки на угоді, проговорився. У результаті розгорівся скандал, але італійська влада була вже безсила повернути собі цінності. Всі ці скарби опинилися у Луврі.



1906 – народився Семюел Беккет, ірландський письменник, драматург, лауреат Нобелівської премії 1969 року.



1928 – у Києві відбулася прем'єра фільму Олександра Довженка «Звенигора».



1940 – розпочався один з етапів депортації із західних областей України, виселені майже 320 тис. осіб.



1943 – берлінське радіо повідомило про знайдені в Катинському лісі масові поховання польських офіцерів. Окремо наголошувалося, що розстріли було проведено органами НКВС навесні 1940 р. У 1990 р. в ефір ТАРС вийшло повідомлення, яке визнає відповідальність НКВС за трагедію в Катинському лісі.



1953 – вийшла перша книга «бондіани» Яна Флемінга – «Казино „Рояль“».



1960 – Франція здійснила випробування ядерної бомби у пустелі Сахара.



1967 – пісня «Something Stupid», записана Френком Сінатрою у дуеті зі своєю дочкою Ненсі, очолила чарт США.



1975 – зіткненнями в Бейруті між палестинськими бойовиками і воєнізованою християнською партією почалася Громадянська війна в Лівані.



1986 – Іван Павло II першим серед пап відвідав синагогу.



1990 – Радянський Союз офіційно визнав свою відповідальність за вбивство в Катинському лісі (1940) кількох тисяч польських офіцерів (злочин, у якому раніше СРСР звинувачував нацистів).



1991 – гурт «Londonbeat» очолили американський чарт, на вершину хіт-параду забралася їхня пісня «Іьve Been Thinking About You».



1997 – у Північній Африці випадає сніг (при температурі 0 градусів за Цельсієм).



2004 – відбувся перший за 12 років після возз'єднання виступ гурту Pixies.



2014 – уряд України оголосив антитерористичну операцію на сході України.

Іменини відзначають:

Анна, Веніамін, Іван, Інокентій, Йосип.



