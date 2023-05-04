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04.05.2023  06:00   Віталій Хінєвіч

Прогноз погоди у Харкові на 4 травня

Починаючи з самого ранку й до пізнього вечора, небо у Харкові буде вкрите хмарами. Без опадів.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці невелика хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +8°...+14°C (відчувається як +14°C). Вітер південно-західний, 2.3 м/с. Вологість повітря 92%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.
 
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +19°...+21°C (відчувається як +21°C). Вітер південно-західний, 3.3 м/с. Вологість повітря 54%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.
 
Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +20°...+16°C (відчувається як +16°C). Вітер південно-західний, 2,7 м/с. Вологість повітря 84%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.
 

Народні прикмети

У цей час люди спостерігали за черемхою: якщо вона рано зацвіла – буде тепле літо. Чим раніше вона починає цвісти, тим спекотнішим буде літо. З цього дня вкривається квітами ліловий бузок, у садах зацвітають нарциси. Саме час саджати часник, щоб літом уже зібрати врожай.
 

Тэги:  погода, харків
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