04.05.2023 06:00 Віталій Хінєвіч

Прогноз погоди у Харкові на 4 травня

Починаючи з самого ранку й до пізнього вечора, небо у Харкові буде вкрите хмарами. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці невелика хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +8°...+14°C (відчувається як +14°C). Вітер південно-західний, 2.3 м/с. Вологість повітря 92%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +19°...+21°C (відчувається як +21°C). Вітер південно-західний, 3.3 м/с. Вологість повітря 54%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +20°...+16°C (відчувається як +16°C). Вітер південно-західний, 2,7 м/с. Вологість повітря 84%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Народні прикмети

У цей час люди спостерігали за черемхою: якщо вона рано зацвіла – буде тепле літо. Чим раніше вона починає цвісти, тим спекотнішим буде літо. З цього дня вкривається квітами ліловий бузок, у садах зацвітають нарциси. Саме час саджати часник, щоб літом уже зібрати врожай.



