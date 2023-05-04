04.05.2023 22:52 Євген Клочко

У Харкова зʼявиться ще одне місто-побратим у США

Харківський міський голова Ігор Терехов та мер американського міста Альбукерке Тімоті Келлер домовилися про підписання угоди про партнерство між містами



Фото: city.kharkiv.ua

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Мер Харкова Ігор Терехов подякував американському народу за підтримку України та наголосив, що партнерство між двома містами буде спрямоване на підтримку одне одного на всіх рівнях.

«Коли ми говоримо про побратимські відносини, то маємо на увазі політичну підтримку, обмін передовим досвідом та практиками у різних сферах. Впевнений, що сьогоднішня домовленість - це початок міцної дружби у подальшому», - зазначив міський голова.

Тімоті Келлер підкреслив, що встановлення партнерських відносин між Альбукерке та Харковом слугуватиме прикладом правильної взаємодії для інших американських та українських міст.

Слід зазначити, що, у Харкова є одне місто-партнер у США, - Цинциннаті (з 1989 року).

Нагадаємо, раніше міський голова Харкова взяв участь у круглому столі , присвяченому питанням безпекових ризиків в українських громадах, у рамках робочої поїздки до США.



