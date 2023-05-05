05.05.2023 06:00 Віталій Хінєвіч

Прогноз погоди у Харкові на 5 травня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +11°...+17°C (відчувається як +17°C). Вітер південно-західний, 1.0 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Вдень невелика хмарність, ймовірність опадів 9%. Температура повітря +20°...+19°C (відчувається як +20°C). Вітер південно-західний, 2.0 м/с. Вологість повітря 54%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 31%. Температура повітря +17°...+14°C (відчувається як +14°C). Вітер північний, 2,9 м/с. Вологість повітря 73%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Народні прикмети

У минулі часи помітили, що якщо 5 травня вночі станеться заморозок, то ще 40 днів вранці буде достатньо холодно. Також з цього дня починали висаджувати картоплю.



