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05.05.2023  06:00   Віталій Хінєвіч

Прогноз погоди у Харкові на 5 травня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +11°...+17°C (відчувається як +17°C). Вітер південно-західний, 1.0 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.
 
Вдень невелика хмарність, ймовірність опадів 9%. Температура повітря +20°...+19°C (відчувається як +20°C). Вітер південно-західний, 2.0 м/с. Вологість повітря 54%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.
 
Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 31%. Температура повітря +17°...+14°C (відчувається як +14°C). Вітер північний, 2,9 м/с. Вологість повітря 73%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.
 

Народні прикмети

У минулі часи помітили, що якщо 5 травня вночі станеться заморозок, то ще 40 днів вранці буде достатньо холодно. Також з цього дня починали висаджувати картоплю.
 

Тэги:  погода, харків
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