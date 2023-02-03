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03.02.2023  21:43   Дмитро Колонєй

Швидкий сніданок по-турецьки: менемен із ковбасою

Проста та смачна їжа, яку можна завжди урізноманітнити додатковими інгредієнтами.

Як приготувати менемен із ковбасою
 
 
Як пише РЕДПОСТ, цю страву турецької кухні з яєць, томатів, цибулі та перцю, яку найчастіше подають на сніданок.
 

Що варто врахувати:

 
  1. Менемен можна готувати з гострим перцем або солодким, якщо його будуть їсти діти.
  2. Взимку помідори за смаком не такі яскраві, та й м'якоть у них щільніша, тому для соковитості можна використовувати пасату, помідори у власному соку цілі чи рубані.
  3. У теплу пору року томати у власному соку можна не використовувати, а готувати зі стиглими соковитими помідорами.
  4. Страва готується на чавунній сковороді, яка довго тримає тепло і рівномірно розподіляє нагрів, тефлонові сковорідки для цієї страви не дуже підходять.
  5. Подають менемен на стіл у тій же сковороді, де його й готують. я використовую сковороду невеликого діаметру приблизно 20 см.
 
 
 

Менемен із ковбасою

 
 

Продукти на 2 порції:

 

  • Яйце – 2 шт. великі
  • Цибуля ріпчаста - 1 шт. маленький
  • Перець солодкий – 0.5 шт.
  • Помідор – 0.5 шт.
  • Ковбаса – 100 г
  • Цибуля зелена – за смаком
  • Олія - ​​2 ч.л.
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний – до смаку
  • Томати у власному соку – 200 г

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Цибулю дрібно нарізати. Розігріти олію, обсмажити цибулю до прозорості.
  2. Тим часом нарізати солодкий перець та додати його до цибулі.
  3. Яйця злегка збовтати віночком чи вилкою.
  4. Подрібнити помідор ножем. Якщо використовуєте консервовані томати повністю, їх також треба порубати.
  5. Додати в сковорідку до овочів, приправити сіллю та перцем до смаку.Перемішати овочі, прикрити сковорідку кришкою і готувати на невеликому вогні, доки не випарується половина рідини, приблизно 7-8 хвилин.
  6. Додати нарізані скибочки ковбаси, сосисок чи шинки (можна використовувати залишки м'ясної нарізки).
  7. Влити яйця, готувати буквально кілька хвилин|мінути|, перемішуючи кожні 10 секунд.
  8. Коли яйця почнуть схоплюватись (на це знадобиться лише хвилини дві), вимкнути сковорідку та накрити кришкою.
  9. Чавунні стінки сковороди зроблять свою справу, яйця дійдуть самі за кілька хвилин до бажаного ступеня готовності.
  10. Головне не перетримати. Страва має залишатися соковитим.
  11. Подавати менемен на сковороді з скибочками хліба, якими, як правило, і їдять цю страву.
  12. Посипати за бажанням зеленню.
Смачного!
 
 

Тэги:  рецепт, сніданок, менемен, ковбаса, яйця, цибуля, томати, перець
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