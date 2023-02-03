03.02.2023 21:43 Дмитро Колонєй
Швидкий сніданок по-турецьки: менемен із ковбасою
Проста та смачна їжа, яку можна завжди урізноманітнити додатковими інгредієнтами.
Як пише РЕДПОСТ
, цю страву турецької кухні з яєць, томатів, цибулі та перцю, яку найчастіше подають на сніданок.
Що варто врахувати:
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Менемен можна готувати з гострим перцем або солодким, якщо його будуть їсти діти.
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Взимку помідори за смаком не такі яскраві, та й м'якоть у них щільніша, тому для соковитості можна використовувати пасату, помідори у власному соку цілі чи рубані.
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У теплу пору року томати у власному соку можна не використовувати, а готувати зі стиглими соковитими помідорами.
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Страва готується на чавунній сковороді, яка довго тримає тепло і рівномірно розподіляє нагрів, тефлонові сковорідки для цієї страви не дуже підходять.
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Подають менемен на стіл у тій же сковороді, де його й готують. я використовую сковороду невеликого діаметру приблизно 20 см.
Менемен із ковбасою
Продукти на 2 порції:
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Яйце – 2 шт. великі
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Цибуля ріпчаста - 1 шт. маленький
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Перець солодкий – 0.5 шт.
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Помідор – 0.5 шт.
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Ковбаса – 100 г
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Цибуля зелена – за смаком
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Олія - 2 ч.л.
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Сіль за смаком
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Перець чорний – до смаку
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Томати у власному соку – 200 г
Покроковий рецепт приготування
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Цибулю дрібно нарізати. Розігріти олію, обсмажити цибулю до прозорості.
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Тим часом нарізати солодкий перець та додати його до цибулі.
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Яйця злегка збовтати віночком чи вилкою.
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Подрібнити помідор ножем. Якщо використовуєте консервовані томати повністю, їх також треба порубати.
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Додати в сковорідку до овочів, приправити сіллю та перцем до смаку.Перемішати овочі, прикрити сковорідку кришкою і готувати на невеликому вогні, доки не випарується половина рідини, приблизно 7-8 хвилин.
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Додати нарізані скибочки ковбаси, сосисок чи шинки (можна використовувати залишки м'ясної нарізки).
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Влити яйця, готувати буквально кілька хвилин|мінути|, перемішуючи кожні 10 секунд.
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Коли яйця почнуть схоплюватись (на це знадобиться лише хвилини дві), вимкнути сковорідку та накрити кришкою.
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Чавунні стінки сковороди зроблять свою справу, яйця дійдуть самі за кілька хвилин до бажаного ступеня готовності.
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Головне не перетримати. Страва має залишатися соковитим.
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Подавати менемен на сковороді з скибочками хліба, якими, як правило, і їдять цю страву.
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Посипати за бажанням зеленню.
Смачного!
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