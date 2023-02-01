01.02.2023 21:56 Дмитро Колонєй

Турецький суп з фрикадельками та печерицями

Смачний суп із ніжними фрикадельками.

Як пише РЕДПОСТ, якщо у вас велика сім'я, то приготовленого супу вам цілком вистачить на пару днів як основна страва на обід. Фрікадельки з індички виходять дуже ніжні та смачні.

Варто мати на увазі

Якщо у вас багато фаршу, ви можете заморозити половину сирих фрикадельок та наступного разу використовувати заморожені.

Заморожені фрикадельки перед варінням варто добре розморозити.

Турецький суп з фрикадельками та печерицями

Продукти:

4 л води

5-6 курячих бульйонних кубиків

1 склянка перлової крупи

5 середніх бульб картоплі, нарізаних кубиками (1,5х1,5 см)

1-2 середніх моркви, натертих на тертці

1 середня головка дрібно нарізаної цибулі

250 гр (близько 7 шт) дрібно нарізаних печериць

1 банка білої квасолі

1 ст. л. суміші трав

2 столові ложки кропу

1 ч. л. солі

Оливкова олія для пасерування грибів

Для приготування фрикадельок

400-600 гр фаршу індички

1 куряче яйце

1 ч. л. солі (або за смаком)

ч.л. свіжомеленого чорного перцю

¼ середньої дрібно нарізаної головки цибулі

Покроковий рецепт приготування

Для приготування фрикадельок візьміть глибоку миску і ретельно змішайте всі компоненти (фарш, куряче яйце, сіль, спеції та дрібно нарізану цибулю). Для формування фрикадельок руки вмочіть у воду і з отриманого фаршу накрутіть невеликі кульки діаметром близько 2 см. Викладіть їх на обробну дошку. Візьміть велику каструлю, залийте води, доведіть до кипіння, додайте курячі кубики (можете використовувати курячий бульйон). Додайте перлову крупу і проваріть її протягом 12 хвилин на помірному вогні. Поки вариться перловка підготуйте ваші овочі (наріжте цибулю, картопля і печериці та натріть моркву). Через 12 хвилин після того, як ви закинули перловку, запустіть картоплю та варіть протягом 20 хвилин на невеликому вогні. Поки вариться картопля, поставте сковороду на вогонь, залийте пару ложок оливкової олії і обсмажте цибулю до золотистого кольору (4-5 хв періодично помішуючи). Потім додайте моркву і продовжуйте обсмажувати овочі ще на протязі. 3 хв. Засмажені овочі запустіть у суп. У тій же сковороді додайте оливкової олії та обсмажте різані печериці протягом 5-6 хв і запустіть їх суп. Додайте банку білої квасолі (сік із банки зливати не потрібно, запускайте квасолю разом із соком), запустіть фрикадельки, додайте спеції. Дочекайтеся, поки бульйон закипить і проваріть фрикадельки протягом 5 хвилин. Вони мають спливти на поверхню. Посоліть суп і додайте 2 ст.л. кропу, проваріть суп ще протягом 2 хв.

Приємного апетиту!



