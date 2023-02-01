01.02.2023 21:56 Дмитро Колонєй
Турецький суп з фрикадельками та печерицями
Смачний суп із ніжними фрикадельками.
Як пише РЕДПОСТ, якщо у вас велика сім'я, то приготовленого супу вам цілком вистачить на пару днів як основна страва на обід. Фрікадельки з індички виходять дуже ніжні та смачні.
Варто мати на увазі
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Якщо у вас багато фаршу, ви можете заморозити половину сирих фрикадельок та наступного разу використовувати заморожені.
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Заморожені фрикадельки перед варінням варто добре розморозити.
Турецький суп з фрикадельками та печерицями
Продукти:
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4 л води
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5-6 курячих бульйонних кубиків
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1 склянка перлової крупи
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5 середніх бульб картоплі, нарізаних кубиками (1,5х1,5 см)
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1-2 середніх моркви, натертих на тертці
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1 середня головка дрібно нарізаної цибулі
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250 гр (близько 7 шт) дрібно нарізаних печериць
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1 банка білої квасолі
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1 ст. л. суміші трав
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2 столові ложки кропу
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1 ч. л. солі
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Оливкова олія для пасерування грибів
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Для приготування фрикадельок
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400-600 гр фаршу індички
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1 куряче яйце
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1 ч. л. солі (або за смаком)
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ч.л. свіжомеленого чорного перцю
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¼ середньої дрібно нарізаної головки цибулі
Покроковий рецепт приготування
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Для приготування фрикадельок візьміть глибоку миску і ретельно змішайте всі компоненти (фарш, куряче яйце, сіль, спеції та дрібно нарізану цибулю).
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Для формування фрикадельок руки вмочіть у воду і з отриманого фаршу накрутіть невеликі кульки діаметром близько 2 см.
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Викладіть їх на обробну дошку.
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Візьміть велику каструлю, залийте води, доведіть до кипіння, додайте курячі кубики (можете використовувати курячий бульйон).
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Додайте перлову крупу і проваріть її протягом 12 хвилин на помірному вогні.
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Поки вариться перловка підготуйте ваші овочі (наріжте цибулю, картопля і печериці та натріть моркву).
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Через 12 хвилин після того, як ви закинули перловку, запустіть картоплю та варіть протягом 20 хвилин на невеликому вогні.
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Поки вариться картопля, поставте сковороду на вогонь, залийте пару ложок оливкової олії і обсмажте цибулю до золотистого кольору (4-5 хв періодично помішуючи).
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Потім додайте моркву і продовжуйте обсмажувати овочі ще на протязі. 3 хв.
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Засмажені овочі запустіть у суп.
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У тій же сковороді додайте оливкової олії та обсмажте різані печериці протягом 5-6 хв і запустіть їх суп.
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Додайте банку білої квасолі (сік із банки зливати не потрібно, запускайте квасолю разом із соком), запустіть фрикадельки, додайте спеції.
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Дочекайтеся, поки бульйон закипить і проваріть фрикадельки протягом 5 хвилин. Вони мають спливти на поверхню.
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Посоліть суп і додайте 2 ст.л. кропу, проваріть суп ще протягом 2 хв.
Приємного апетиту!
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