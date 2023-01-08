08.01.2023 20:00 Віталій Хінєвіч

Вершковий курячий суп з карамелізованою цибулею

Смачний курячий супчик зігріє в найхолодніший зимовий день.

Як повідомляє РЕДПОСТ карамелізована цибуля надасть класичному крему-супу новий незвичний смак.

Для приготування супу необхідні такі складові:

1 куряча грудка без кісток та шкіри 500 г;

1/4 чайної ложки дрібної солі;

свіжий чорний перець;

3 столові ложки оливкової(соняшникової) олії;

1 маленька цибулина, нарізана кубиками;

1/3 склянки сухого білого вина;

4 чашки курячого або овочевого бульйону, бажано без додавання солі;

2 великі картоплини , очищені та нарізані кубиками;

100 мл склянки густих вершків;

150 г тертого сиру;

нарізана свіжа зелена цибуля для прикраси (за бажанням).

Крок 1

Візьміть курячу грудку та злегка приправте її сіллю та перцем.

Крок 2

У каструлі на середньому вогні нагрійте оливкову олію, покладіть курку і готуйте, доки вона не підрум'яниться з одного боку, близько 5 хвилин. Переверніть і підрум'яньте з іншого боку приблизно 5 хвилин або до готовності. Перекладіть курку на обробну дошку.

Крок 3

Додайте цибулю в каструлю і готуйте, періодично помішуючи, поки вона не почне підрум'янюватися і прилипати до дна каструлі, близько 5 хвилин. Додайте трохи вина і перемішайте. Продовжуйте готувати, поки цибуля не стане темно-коричневою, ще близько 4 хвилин. Додайте вино, що залишилося, і знову перемішайте. Додати бульйон і картоплю, доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь, щоб підтримувати активне кипіння, і варіть, не накриваючи кришкою, поки картопля не стане м'якою, близько 10 хвилин.

Крок 4

Тим часом, розділіть курку на шматочки середнього розміру.

Крок 5

Коли картопля буде готова, зніміть каструлю з вогню і за допомогою занурювального блендера перетворите суп у пюре на високій швидкості до однорідної консистенції. (Або, використовуючи стаціонарний блендер, пюрируйте суп порціями. Не перестарайтеся, інакше він може стати липким.) Додайте курку та вершки. Спробуйте і приправте сіллю і перцем, враховуючи, що сир також додасть солоності. Безпосередньо перед подачею вмішайте сир.

Крок 6

Розлийте суп по тарілках, прикрасьте зеленою цибулею та перцем, за бажанням, і подавайте.



