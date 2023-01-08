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08.01.2023  20:00   Віталій Хінєвіч

Вершковий курячий суп з карамелізованою цибулею

Смачний курячий супчик зігріє в найхолодніший зимовий день.

Вершковий курячий суп з карамелізованою цибулею
 
Як повідомляє РЕДПОСТ карамелізована цибуля надасть класичному крему-супу новий незвичний смак.
 
Для приготування супу необхідні такі складові:
 
  • 1 куряча грудка без кісток та шкіри 500 г;
  • 1/4 чайної ложки дрібної солі;
  • свіжий чорний перець;
  • 3 столові ложки оливкової(соняшникової) олії;
  • 1 маленька цибулина, нарізана кубиками;
  • 1/3 склянки сухого білого вина;
  • 4 чашки курячого або овочевого бульйону, бажано без додавання солі;
  • 2 великі картоплини , очищені та нарізані кубиками;
  • 100 мл склянки густих вершків;
  • 150 г тертого сиру;
  • нарізана свіжа зелена цибуля для прикраси (за бажанням).

Крок 1

Візьміть курячу грудку та злегка приправте її сіллю та перцем.

 

Крок 2

 

У каструлі на середньому вогні нагрійте оливкову олію, покладіть курку і готуйте, доки вона не підрум'яниться з одного боку, близько 5 хвилин. Переверніть і підрум'яньте з іншого боку приблизно 5 хвилин або до готовності. Перекладіть курку на обробну дошку.
 

Крок 3

 

Додайте цибулю в каструлю і готуйте, періодично помішуючи, поки вона не почне підрум'янюватися і прилипати до дна каструлі, близько 5 хвилин. Додайте трохи вина і перемішайте. Продовжуйте готувати, поки цибуля не стане темно-коричневою, ще близько 4 хвилин. Додайте вино, що залишилося, і знову перемішайте. Додати бульйон і картоплю,  доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь, щоб підтримувати активне кипіння, і варіть, не накриваючи кришкою, поки картопля не стане м'якою, близько 10 хвилин.
 

Крок 4

 

Тим часом, розділіть курку на шматочки середнього розміру.
 

Крок 5

 

Коли картопля буде готова, зніміть каструлю з вогню і за допомогою занурювального блендера перетворите суп у пюре на високій швидкості до однорідної консистенції. (Або, використовуючи стаціонарний блендер, пюрируйте суп порціями. Не перестарайтеся, інакше він може стати липким.) Додайте курку та вершки. Спробуйте і приправте сіллю і перцем, враховуючи, що сир також додасть солоності. Безпосередньо перед подачею вмішайте сир.
 

Крок 6

Розлийте суп по тарілках, прикрасьте зеленою цибулею та перцем, за бажанням, і подавайте.

Раніше мі писали, як приготувати святковий пиріг "Різдвяне кільце".
 

Тэги:  кулинария, рецепт
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