08.01.2023 20:00 Віталій Хінєвіч
Вершковий курячий суп з карамелізованою цибулею
Смачний курячий супчик зігріє в найхолодніший зимовий день.
Як повідомляє РЕДПОСТ
карамелізована цибуля надасть класичному крему-супу новий незвичний смак.
Для приготування супу необхідні такі складові:
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1 куряча грудка без кісток та шкіри 500 г;
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1/4 чайної ложки дрібної солі;
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свіжий чорний перець;
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3 столові ложки оливкової(соняшникової) олії;
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1 маленька цибулина, нарізана кубиками;
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1/3 склянки сухого білого вина;
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4 чашки курячого або овочевого бульйону, бажано без додавання солі;
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2 великі картоплини , очищені та нарізані кубиками;
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100 мл склянки густих вершків;
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150 г тертого сиру;
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нарізана свіжа зелена цибуля для прикраси (за бажанням).
Крок 1
Візьміть курячу грудку та злегка приправте її сіллю та перцем.
Крок 2
У каструлі на середньому вогні нагрійте оливкову олію, покладіть курку і готуйте, доки вона не підрум'яниться з одного боку, близько 5 хвилин. Переверніть і підрум'яньте з іншого боку приблизно 5 хвилин або до готовності. Перекладіть курку на обробну дошку.
Крок 3
Додайте цибулю в каструлю і готуйте, періодично помішуючи, поки вона не почне підрум'янюватися і прилипати до дна каструлі, близько 5 хвилин. Додайте трохи вина і перемішайте. Продовжуйте готувати, поки цибуля не стане темно-коричневою, ще близько 4 хвилин. Додайте вино, що залишилося, і знову перемішайте. Додати бульйон і картоплю, доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь, щоб підтримувати активне кипіння, і варіть, не накриваючи кришкою, поки картопля не стане м'якою, близько 10 хвилин.
Крок 4
Тим часом, розділіть курку на шматочки середнього розміру.
Крок 5
Коли картопля буде готова, зніміть каструлю з вогню і за допомогою занурювального блендера перетворите суп у пюре на високій швидкості до однорідної консистенції. (Або, використовуючи стаціонарний блендер, пюрируйте суп порціями. Не перестарайтеся, інакше він може стати липким.) Додайте курку та вершки. Спробуйте і приправте сіллю і перцем, враховуючи, що сир також додасть солоності. Безпосередньо перед подачею вмішайте сир.
Крок 6
Розлийте суп по тарілках, прикрасьте зеленою цибулею та перцем, за бажанням, і подавайте.
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