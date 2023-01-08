08.01.2023 20:40 Віталій Хінєвіч

Як діяти, якщо запізнилися на потяг через повітряну тривогу

Пасажири, які не потрапили на свій рейс, можуть скористатися своїми квитками.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У Міністерстві повідомили, що пасажири, які через оголошення повітряної тривоги не змогли вчасно дістатися до залізничного вокзалу та потрапити на запланований рейс, зможуть скористатися своїм квитком упродовж наступних 24 годин, обравши потрібний рейс у тому ж напрямку.

Це правило поширюється й на міжнародні рейси, зокрема на потяг сполученням Київ – Перемишль.

Якщо у пасажира заплановано пересадку на інший поїзд, він має обов’язково поінформувати про це провідника чи начальника потягу. У такому випадку людині допоможуть скоригувати маршрут. Притримати, якщо це буде можливо, наступний рейс, на який потрібно пересісти.

Всю інформацію щодо затримок рейсів можливо дізнатися на сайті й офіційних сторінках Укрзалізниці в соціальних мережах.

З приводу запізнень на рейси автобусів треба звертатись до перевізників.

Нагадаємо, з 9 січня харківський тролейбус знову зв'яже Холодну гору та Нову Баварію.



